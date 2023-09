A frase dita por Jojo Todynho antes do banho viralizou nas redes sociais

Reality show pode ser um tiro no escuro para quem produz, afinal, ninguém sabe se a edição será um sucesso ou um flop, mas para as redes sociais o formato é uma ótima oportunidade para fazer memes, como aconteceu com Jojo Todynho em A Fazenda 12.

Além de vencer a temporada e virar um dos grandes nomes do programa da Record TV, a intérprete de Que Tiro Foi Esse conquistou o país com seu jeito debochado e a língua solta, dando muito trabalho para a produção e levando muito entretenimento para quem acompanhou de casa.

Em A Fazenda, Jojo Todynho virou meme e campeã (Reprodução/Record TV)

Num vídeo que circula na web, Jojo Todynho aparece cansada na sala da sede do reality show, que na época era apresentado por Marcos Mion, e esquece das câmeras e do microfone e diz que vai tomar banho e lavar suas partes íntimas: “Vou tomar um banho e lavar essa tcheca”, diz a famosa.

Um detalhe que chama a atenção de quem vê o vídeo que viralizou na época e voltou recentemente a dominar as redes sociais, por causa da estreia de A Fazenda 15, é que Jordana parece estar falando sozinha, mas há outros participantes do programa da Record TV na sala.

Vale destacar que o nome da famosa rodou entre as listas de supostos ex-peões que retornam na nova temporada do programa. Segundo Adriane Galisteu, atual apresentadora, o Paiol será formado por famosos que já passaram pela sede e muitos fãs queriam ver as falas sem freio de Jojo Todynho sendo ditas dentro do reality show. Será que ela ganharia de novo?

Atualmente, a famosa apresenta um programa com seu nome no Multishow e faz diversas participações em atrações da TV Globo, como o Caldeirão, apresentado por Marcos Mion, aos sábados. Ela também faz sucesso nas redes sociais e esuda na faculdade de Direito.

