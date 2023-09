‘Eu quero sexo’: Louro Mané e Ana Maria Braga iniciam programa falando sobre Dia do Sexo

Caso você ainda não saiba, dia 06 de setembro é comemorado o Dia do Sexo aqui no Brasil. Bom, se não sabia, deve ter se surpreendido ao ligar a TV no programa Mais Você de hoje e ouvir o Louro Mané performando e cantando a música do Ultraje a Rigor “eu quero sexo, eu não vivo sem sexo”, na abertura do matinal. O momento ganhou grande repercussão nas redes sociais e logo entrou nas trends do Twitter.

Já chegou a época de acasalamento das aves? 👁️👄👁️ #MaisVocê pic.twitter.com/x70Tuv1fBw — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 6, 2023

Para complementar esta entrada triunfal, Ana Maria Braga celebra a data com um pensamento do dia falando sobre o tema: “Você pode até transar hoje por ser o dia do sexo, mas não espere uma ligação amanhã, não, porque amanhã é o dia da independência”, e caiu na gargalhada junto com o papagaio.

"Você pode até tr4nsar hoje por ser o dia do sexo, mas não espere uma ligação amanhã, não, porque amanhã é o dia da independência" ANA MARIA BRAGA HABLOU TU-DO 🗣️ #MaisVocê



pic.twitter.com/0ccDMcU8h2 — Diogo Lamarque (@diogolamarque) September 6, 2023

“Passando mal com o louro implorando por sexo na abertura do mais você”, “Só na TV Brasileira que você vê um papagaio pedindo sexo em plena manhã” e “Mais um dia normal na TV brasileira com um papagaio de plástico chamado Louro Mané gritando que quer sexo às 10h38″, foram alguns dos comentários dos espectadores que viralizaram nas redes.

Depois desse momento icônico, Ana Maria se dirigiu ao balcão para mostrar o pão de cará, que rendeu diversos memes na manhã de ontem. Ao receber a repórter Ju Massaoka para provar o pão - que não leva cará, apesar do nome -, ela comentou para a repórter, soltando um palavrão: “é um pão descaralhado”, soltando mais uma gargalhada ao vivo.

"Descaralhado"



ANA MARIA BRAGA, EU ESCOLHI TE AMAR !!!!! #MaisVocê pic.twitter.com/qHdacynCmH — Eu nem sabia que existia gente assim 🏳️‍⚧️ (@leocastromj1) September 6, 2023

