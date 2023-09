Veterinário explica o que os pets fazem em seus momentos finais de vida: ‘de partir o coração’

Só quem é completamente apaixonado por pets consegue imaginar a dor de perder um cachorro ou gato. Mas, você consegue imaginar o que um pet faz em seus últimos momentos de vida? É o que um veterinário compartilhou a uma de suas clientes, dizendo que quando precisa realizar a eutanásia, é a parte mais difícil de seu trabalho.

Como sacrificar o seu bichinho é um momento muito difícil, muitas pessoas optam por não permanecer na sala, para não ver o seu pet fechando os olhos pela última vez. No entanto, um veterinário revelou a ação dolorosa que os animais de estimação costumam fazer antes de serem sacrificados.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, uma mulher chamada Jessi Dietrich compartilhou o que o veterinário do seu gatinho disse, quando questionado qual era a parte mais difícil de seu trabalho.

“Ele disse que quando tem que sacrificar um animal, 90% dos donos não querem estar na sala quando ele aplica a injeção, então os últimos momentos do animal geralmente é ele procurando freneticamente por seus donos e, para ser honesta, isso me quebrou (sic)”, escreveu a britânica

Jessi continuou: “E por esse motivo, estarei literalmente embalando meu amigo Rick quando chegar a hora, com todos os seus brinquedos favoritos e intermináveis arranhões nas orelhas, independentemente de quão perturbada eu esteja”.

Outro usuário do Twitter, que afirma ser técnico em uma clínica veterinária, lançou alguma luz sobre as afirmações comoventes, escrevendo: “Eu diria que 80% dos donos de pet querem estar lá! Mas primeiro damos aos pets uma injeção para deixá-los sonolentos (basicamente anestesiados cirurgicamente), para que a transição seja muito mais suave. E quando os donos não querem participar da eutanásia propriamente dita, eles ficam para a parte da sedação, então pelo menos ficam com eles até dormirem”.

O tuite, que que foi compartilhado em 2018, viralizou na época e, no fim, Jessi se desculpou para quem se chateou com a publicação: “Não tive a intenção de partir o coração de todos, só queria aumentar a conscientização”.

Leia também: