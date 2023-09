O príncipe Harry revelou, sem querer, o apelido romântico que chama Meghan Markle

Quem acompanha há muito tempo a realeza passou a conhecer e amar os apelidos carinhosos que os membros da família real britânica dão uns aos outros. E agora, depois de revelado o novo apelido provocativo que o príncipe William chama Kate Middleton, os admiradores reais acabam de descobrir o apelido emocionante que o príncipe Harry dá à sua esposa, Meghan Markle.

Em um episódio da série Heart of Invictus, que estreou na Netflix em 30 de agosto, a duquesa de Sussex assumiu o centro do palco para apresentar seu marido à multidão. “Boa noite a todos. Muito obrigada pelo seu serviço e a todos os familiares e amigos que estiveram lá apoiando você ao longo do caminho porque isso é serviço”, disse ela.

“Agora é uma honra apresentar alguém de quem acho que vocês ficarão animados em ouvir. Ele passou muitas noites e madrugadas planejando esses jogos para torná-los o mais perfeitos possível para cada um de vocês”, continuou Meghan.

Antes de Harry se juntar a ela no palco, Markle ainda se declarou: “Eu não poderia amá-lo e respeitá-lo mais, e sei que muitos de vocês sentem o mesmo porque ele é seu colega veterano, tendo servido duas vezes no Afeganistão e dez anos de serviço militar, além de ser o fundador dos Jogos Invictus e o pai dos nossos dois filhos pequenos, Archie e Lili”.

Após a Meghan fazer essa apresentação emocionante ao público, o príncipe Harry juntou-se a ela no palco. Completamente emocionado com suas amáveis palavras, Harry beijou sua esposa e revelou seu apelido especial: “Meu amor”, agradecendo a esposa dizendo: “obrigado, meu amor”.

Mas esse não é o único apelido que o príncipe Harry dá à Meghan Markle. Enquanto participava da recepção dos Jogos Invictus 2018 na Austrália, o duque de Sussex revelou sutilmente que também chama Markle de “Meg”.

Leia também: