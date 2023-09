‘Espírito de 5ª série’: Ana Maria Braga tem crise de riso ao vivo por causa de ‘pão de cará’

Ana Maria Braga teve uma crise de riso nesta terça-feira, 05 de setembro, durante uma transmissão ao vivo direto de Santos, com o repórter Fabrício Battaglini. A gargalhada foi tanta, que a apresentadora precisou até chamar o intervalo para se recuperar.

O repórter estava apresentando o quadro ‘Delivery do Mais Você, em que entrega o prato do dia na casa ou estabelecimento de alguma fã do programa. Quando Fabrício começou a dar dicas sobre qual cidade ele estava (até então não havia sido revelado que estava em Santos), ele citou que estava segurando uma comida típica do local.

O caos desse programa às 11h da manhã 🗣️🗣️🗣️

Ana Maria teve crise de riso que o #MaisVocê foi até pro intervalo kkkkk pic.twitter.com/36Ee0taDHS — Paulo Ricardo 📺 (@midiaspaulo) September 5, 2023

O alimento em questão é o pão de cará, que para a surpresa de Ana, não leva o ‘cará', que dá o nome da receita. “Isso daqui é uma iguaria tradicional da cidade, essa é a dica, só que descobrimos que o cará tá só no nome, não tem na receita”, iniciou o repórter.

Neste momento, a apresentadora já cai na risada e quase solta um palavrão: “Descarou, eu ia falar outra coisa”, disse Ana Maria. Então, Louro Mané, também na gargalhada, comentou: “Ana Maria, cuidado aí, são 11h02 da manhã, não vai escorregar, minha filha”.

“Mas é que o pão não tinha cará”, continuou. Ana e o Louro completou a piada: “Agora tá é descarado”.

A Ana Maria Braga tendo uma crise de riso ao vivo 🤣🤣🤣 AMO, MARAVILHOSA #MaisVoce



pic.twitter.com/U7tMwnasWS — Diogo Lamarque (@diogolamarque) September 5, 2023

A gargalhada foi tanta, que Ana Maria precisou chamar o intervalo, pois não conseguia mais falar de tanto rir. Quando voltou do intervalo, a rainha das manhãs, acertou a cidade que o repórter estava, mas continuou com a piadinha: “Me falaram que Santos tinha muito pão de cará. Não sei agora se tem dois ‘cará' no pão”, falou, em meio a risadas.

Na web, os espectadores repercutiram o momento, dizendo que “baixou o espírito da 5ª série” na Ana Maria. Confira algumas reações abaixo:

A @ANAMARIABRAGA é maravilhosa! Não tô aguentando com ela rindo do pão de cará que não tem cará. A 5° série baixou nela kkkkk muito bom! #MaisVocê @gshow — Kelly (@Kelly78842659) September 5, 2023

Amo esse espírito de 5ª série da Ana Maria Braga kkkkkkk #maisvoce — Alef Nunes (@alef_nsilva) September 5, 2023

@ANAMARIABRAGA fazendo eu ter uma crise de riso pela manhã Te Amo Ana..kkkkkk descarou o pão kkkkk #maisvocê — Fabinhoguimaraesoficial (@Fabinhoguima85) September 5, 2023

Kkk a Ana toda hora tentando se segurar para não rir e não consegue #maisvoce — Douglas Carvalho (@junyorcarvalho2) September 5, 2023

@ANAMARIABRAGA precisa ter um programa a noite pra falar o que quizer..kkkkkk #maisvocê — Fabinhoguimaraesoficial (@Fabinhoguima85) September 5, 2023

