‘Um tesão’: Ana Maria Braga diverte web ao falar sobre mamilo dos jogadores de futebol

Esta segunda-feira, 04 de setembro, começou agitada no Mais Você. Ana Maria Braga iniciou o programa ao som da versão de ‘Evidências’ cantada por Bruno Mars na noite de ontem, no The Town, e com um pensamento do dia cômico: “Acordei que nem café. Quente e forte? Não, moída e só o pó”.

Depois, ao receber Tati Machado e Felipe Andreoli, os três começaram a falar sobre os looks dos famosos durante os dois dias do festival do final de semana. Mas, a gafe do dia, foi falada quando o apresentador do Globo Esporte abordava os jogos de futebol do final de semana.

Quando Andreoli comentou sobre a chuva durante os jogos, fez um comentário dizendo que os mamilos dos jogadores ficam marcando na camiseta. Mas, ele não esperava o que Ana Maria diria em seguida: “um tesão”, confessou a loira.

Nem Tati Machado se aguentou no momento e soltou: “Eu não posso mais, Ana”, e os três caíram na gargalhada.

O momento icônico não passou despercebido pelos espectadores do programa: “Meu Deus Ana Maria Braga falando saliências 11h da manhã” e “A Ana Maria Braga falando TESÃO 11hs da manhã na @tvglobo é a minha religião”, escreveram alguns internautas.

Ana Maria Braga enaltece o trabalho de Tati Machado

Além dos momentos cômicos no programa, a rainha das manhãs enalteceu o trabalho de Tati Machado. Contando que, devido ao seu carisma, já não dava mais para ela ficar apenas na produção, por trás das câmeras e que ela conquistou tudo e ganhou o seu espaço.

Na web, os espectadores reagiram e teceram elogios para a nova queridinha das manhãs: “Cada dia que passa eu fico mais chocado cm o carisma e talento da Tati Machado” e “Chorando com a Tati Machado no #MaisVoce toda emocionada pq ganhou bastidores. TU MERECE TUDO GATA”, foram alguns dos tuites.

