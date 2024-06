Cãozinho Tobi é resgatado após sequestro de 5 dias no DF

Após cinco dias angustiantes, o cãozinho Tobi foi finalmente resgatado e voltou para sua família no Distrito Federal. O sequestro de animais de estimação é uma situação estressante, mas o final feliz trouxe alívio e alegria a todos os envolvidos.

No dia 1º, um homem entrou em contato com a família pedindo dinheiro para devolver o cachorro, um lhasa apso. Era uma ligação a cobrar com o DDD 82, de Alagoas.

A polícia rastreou o número que ligou para a dona do pet, Kamilla Rodrigues Almeida, 45, e na última quarta, 5, encontrou o cachorrinho no Centro Pop da Asa Sul – local que acolhe pessoas em situação de rua.

O sequestro de Tobi mobilizou a comunidade local e as redes sociais. Diversas campanhas foram lançadas para encontrar o cãozinho, e a resposta do público foi avassaladora. A dedicação e o esforço conjunto de todos resultaram no resgate seguro de Tobi.

O cãozinho, de 4 anos, foi adotado pela família durante a pandemia em Valparaíso de Goiás (GO).

“Ele era de uma senhora que morreu e ficou dois dias com o corpo dela dentro de casa. Latia muito. Chamaram a polícia, e a vizinha pegou ele e colocou para adoção”, disse ao Metrópoles.

Tobi virou o amor da vida dos filhos dela, que têm 12 anos.

Ele ganhou uma coleira de identificação com o número de Kamilla, usado pelo “andarilho” para fazer a chantagem.

Com a recusa da família em pagar pelo resgate, o “andarilho” vendeu o Tobi para outra pessoa em situação de rua, que estava com o cachorro no Centro Pop da Asa Sul.

Com o telefone rastreado, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi até lá achou Tobi.

O sequestro de Tobi trouxe a questão do aumento no número de sequestros de animais de estimação. Este fenômeno tem se tornado uma preocupação crescente, levando a um aumento nas medidas de segurança por parte dos proprietários de animais.

Câmeras de vigilância, microchips e registros fotográficos atualizados são algumas das precauções que podem ajudar a evitar tais situações.

O retorno do cãozinho foi celebrado com muita alegria e alívio. A família expressou sua gratidão a todos que ajudaram na busca, destacando a importância da união e da colaboração em momentos de adversidade. A história de Tobi é um exemplo inspirador de como a comunidade pode se mobilizar e fazer a diferença.

