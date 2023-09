Baixo desejo sexual? Especialista revela qual alimento pode te ajudar a aumentar sua libido

Aumente sua libido com esta dica simples! (Foto: Reprodução/Pexels)

Você sabia que um em cada cinco homens e uma em cada três mulheres, entre 30 e 59 anos, experimentam uma perda de libido em algum momento das suas vidas? É o que diz a matéria do Metro do Reino Unido.

Mas, o bacana é que é reversível! Especialistas da plataforma de bem-estar sexual Bedbible publicaram as melhores dicas para aumentar a libido, e uma delas inclui comer peixe gorduroso. Sim, fanáticos por comida japonesa, o momento de vocês chegou!

Se você pensava que era “mito” que algumas comidas podem ser afrodisíacas (quem nunca ouviu falar da fama do ovo de codorna e do amendoim?), saiba que é realidade. Há uma razão pela qual sair para comprar champanhe e ostras em um encontro é um clichê tão romântico.

“Os ácidos do atum, salmão e sardinha darão ao seu corpo um grande aumento de dopamina e aumentarão o fluxo sanguíneo; são também ricos em ácidos ómega 3 e vitamina B6, além de fornecerem proteínas com um nível de baixo teor calórico – tudo isto levando ao aumento da libido e a um estilo de vida saudável”, explicam os especialistas.

Mas não são apenas peixes gordurosos que podem dar aquela ajudinha! Frutas como a melancia e o morango também podem ajudar. “A melancia é rica em vitamina B, que ajuda na resistência sexual e na produção de energia. Ela proporciona ao corpo efeitos semelhantes aos do Viagra, que funcionam tanto para homens quanto para mulheres, fazendo você se sentir relaxado, reduzindo o estresse e colocando você no clima”, acrescentam os especialistas.

Já os morangos são cheios de vitamina C, que pode melhorar os hormônios masculinos, ajudar na excitação e até equalizar os hormônios do estresse.

Conheça outros conselhos para ajudar na sua libido, segundo os especialistas:

Reserve um tempo para si mesmo: “Seja tomando um longo banho longo ou fazendo uma caminhada para tomar um pouco de ar fresco e fazer exercícios, praticar isso e implementar isso em sua rotina diária permitirá que você tenha tempo dedicado a si mesmo”

Conheça o seu próprio corpo: “A masturbação é uma excelente forma de autocuidado, então por que não implementar isso em sua rotina de autocuidado e conhecer seu próprio corpo? Pode ser uma maneira fantástica de descobrir o que o excita e o que você gostaria que seu parceiro ou parceira sexuais ajudassem a incorporar durante o sexo”, aconselharam.

Não esqueça das preliminares: “Os hormônios do bem-estar produzidos durante as preliminares reduzirão o estresse e ajudarão você a se sentir melhor no momento”, acrescentam os especialistas, observando que beijar também é uma ótima maneira de liberar oxitocina, dopamina e serotonina, a “combinação perfeita” para criar relaxamento.

Use brinquedos sexuais: “Introduzir brinquedos nas preliminares é outra ótima maneira de preparar corpo e mente; melhor ainda, se você tiver brinquedos para usar sozinho, ofereça ao seu parceiro para usá-los para trocá-los e deixá-los no clima também”.

Explore o que funciona para você: “Algo que te excita pode não ser a escolha de outra pessoa, por isso é importante expressar ao seu parceiro ou parceira sexual o que você gosta e o que prefere evitar”.