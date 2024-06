Pampa, campeão olímpico do vôlei, morre aos 59 anos; entenda o apelido

Ex-jogador e campeão olímpico pela equipe de vôlei em 1992, André Felippe Falbo Ferreira, morreu nesta sexta-feira (7) em decorrência de complicações pulmonares após uma reação à quimioterapia.

O ex-atleta, que era mais conhecido como Pampa, tinha 59 anos e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Ele tratava de um linfoma, tipo de câncer no sistema linfático.

Carreira campeã

Segundo o ge, Pampa nasceu em Recife e disputou a primeira olímpiada pelo Brasil em Seul, em 1988. Na ocasião a seleção brasileira terminou em quarto lugar.

Quatro anos depois ele e sua equipe se tornaram campeões olímpicos em Barcelona, em 1992. Já no ano seguinte Pampa levou a medalha de ouro na Liga Mundial.

Entre suas passagens em clubes brasileiros estão Palmeiras e Suzano, além de times internacionais, como Lazio e Napoli, da Itália, e Nec/Osaka, do Japão.

Após a aposentadoria Pampa engajou na política e administração pública. Trabalhou no Ministério do Esporte entre 2000 e 2002; depois foi Secretário de Esportes da cidade de Suzano (SP) entre 2007 e 2010. Já entre 2013 e 2015 foi Secretário de Esportes de Campos (RJ) e, em seguida, assumiu a Superintendência Estadual de Esportes do Estado de Pernambuco.

Por que Pampa?

O apelido de Pampa surgiu logo no início da carreira, ainda no Recife. Ele reconhecido pela força da sua cortada, que foi comparada ao coice de um cavalo da raça pampa, tradicional no Brasil.

Família

O ex-atleta deixou duas filhas: Isabella Maria, de 4 anos, e Rafaella Ferrer, de 36 anos. Ele era casado com Paula Falbo.