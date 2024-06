Vídeo: homem negro é empurrado por pai de aluna durante formatura nos EUA

Um vídeo que começou a circular na internet na última quinta-feira (7) mostra um homem empurrando um superintendente escolar negro durante uma formatura em uma escola dos Estados Unidos.

O responsável pelo empurrão foi identificado como Matthew Eddy. Ele é pai da aluna que aparece nas imagens recebendo seu diploma do ensino médio da Baraboo High School, em Wisconsin (EUA).

No vídeo é possível notar o homem subindo as escadas e afastando o superintendente pelo braço. O caso ocorreu no dia 31 de maio.

Após o empurrão, Eddy diz: “Não quero que ela toque nele”. Não há informações sobre o que teria motivado o empurrão.

Assista:

“O superintendente Rainey Briggs foi atacado durante a formatura da Baraboo High School. O agressor não identificado era um “pai” que não queria que sua filha se formando apertasse a mão de um homem negro, então ele arruinou o momento dela”, diz esta publicação no X (Twitter).

A partir do ocorrido, um policial e dois agentes, que não estavam de serviço, subiram ao palco e levaram o pai da aluna para fora do estádio. A polícia informou que ele recebeu uma citação em virtude de conduta desordeira. O caso segue em investigação.

Hailey Wagner, porta-voz do distrito escolar, disse que “o infeliz acontecimento” está sendo levado a sério e segue trabalhando para que as autoridades “garantam uma investigação completa”.

Já o Conselho Escolar de Baraboo disse em comunicado que não tolera com “envolver-se em comportamentos de ameaça, intimidação ou dano físico contra qualquer pessoa em nossa comunidade do distrito escolar”.

Após o episódio, o funcionário da escola conseguiu uma ordem do Tribunal do Condado de Dane que mantém Matthew afastado dele temporariamente até que ocorre a audiência, marcada para a próxima sexta-feira (14).

*Com informações de ‘O Globo’ e ‘NBC News’.