Joice Hasselmann fala sobre transformação: “gente pedindo para eu abrir um Onlyfans”

Hoje vista como exemplo de superação para muitas mulheres que desejam perder peso, Joice Hasselmann passou por um processo de reeducação alimentar e de treinos que não foi fácil e que já dura 5 anos.

Após ver o interesse do público por suas mudanças, a ex-deputada lançou o “Protocolo JH”, para perder peso em poucos dias e que conta com diversos especialistas.

Em entrevista ao site ‘O Globo’, Joice explicou o motivo que a levou a querer perder peso.

“Eu tinha tanta vergonha do meu corpo que não queria dividir isso com ninguém, não tinha coragem de me pesar na frente de ninguém. Usava roupas largas que escondiam meu corpo. 2018 comecei a engordar, 2019 foi o pico e começo de 2020 comecei o protocolo.”

Ela também conta como é a rotina de exercícios, indispensáveis para o programa.

No mínimo 5 dias, mas a minha meta é de 6, com treino de sábado. É o dia que faço marmitas da semana e treino [...]. Ando me sentindo como o Schwarzenegger no treino. Estou numa fase de treinos intensivos. Parece que eu rejuvenesci 10 anos porque meu emagrecimento foi por inteiro. Foi saudável. Meu pé reduziu um número, até lá eu senti perda de gordura. Mas não existe mágica, o emagrecimento rápido é com a inserção de alimentos saudáveis na rotina”.

Hasselmann diz que desde 2020 vem recebendo cantadas, após compartilhar um momento de felicidade nas redes em que conseguiu entrar em uma calça que utilizava quando era mais jovem.

“Eu tinha minha calça jeans modelo e aí entrei na calça 38, sem elástico. Fiquei super feliz, compartilhei aquele momento e comecei a receber muitas mensagens encantadas com o processo compartilhando coisas que viviam em casa que eu vivi nas redes. Tenho levado muitas cantadas também. De homem e de mulher. Algumas são agressivas, mas quando passam muito do limite eu bloqueio. Tem pedido de casamento, gente que quer mandar presente, gente pedindo para eu abrir um OnlyFans. Isso acho até engraçado. Mas quando tem comentários machistas ao extremo eu bloqueio”.

