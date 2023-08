Paola Carosella vira ‘Paola Caçarola’ e a culpa é toda da Anitta; entenda

A chef Paola Carosella é um dos principais assuntos desta quinta-feira (17), nas redes sociais. Porém, o motivo não é nenhuma receita ou programa na TV, mas um erro de Anitta ao falar o sobrenome da ex-jurada do MasterChef Brasil, que disse “Caçarola”.

Para quem não acompanhou a trend, a cantora usou o Instagram para falar sobre a chef, que atualmente é um dos nomes mais fortes na TV Globo, mas ficou toda atrapalhada com o sobrenome da chef argentina.

Acordei morrendo de vontade de comer um café da manhã feito pela Paola caçarola pic.twitter.com/5Rq8J7z2A4 — CAITUH (@_caitochatito) August 17, 2023

“Didia virou minha chef de cozinha. Ela é do Uruguai, então ela não sabe quem é ninguém aqui do Brasil, não sabia nem quem era eu. Mas, a gente descobriu esses dias que tem uma pessoa que ela sabe muito bem e fica louca por essa pessoa, que é a Paola ‘Caçarola’. Eu falei para a Paola, e ela veio fazer uma surpresa para a Didia”, contou Anitta, por meio dos Stories.

Mas, a fala da cantora causou muita confusão e divertimento aos seguidores e foi parar entre os assuntos mais comentados no Twitter, criando uma hashtag específica: “Sempre fui fã da Paola Carosella, mas a Anitta me quebrou com essa Paola CAÇAROLA”, escreveu um perfil, com muitos emojis de risada.

Esperando @PaolaCarosella mudar o nome de todas as redes dela pra Paola Caçarola. Obrigado 🙂 — Viaje Por Conta (@viajeporconta_) August 17, 2023

Uma outra pessoa disse que depois da fala de Anitta acordou “morrendo de vontade de comer um café da manhã feito pela Paola Caçarola”.

Vocês conhecem a Paola Caçarola? — loiro vanilla nas pontas (@eusouorennan) August 17, 2023

Já um terceiro anônimo que acompanhou a história ficou na dúvida da fala de Anitta: “Eu tenho certeza que Paola Caçarola não foi ao acaso, foi pensado isto, é genial demais para não ser”, escreveu ele na rede social.

Vale destacar que mesmo depois de errar o nome da chef Paola Carosella, Anitta se divertiu e continuou sua vida. Já a ex-jurada do MasterChef Brasil fez questão de comentar: “Anitta além de f*da, você é muito fofa. A Didia é uma doçura. Muito feliz com esse encontro”, escreveu ela em um story.

