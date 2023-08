Reprise de Mulheres de Areia: O motivo que fechou o clima entre Marcos e César

Pelo visto, todo mundo já descobriu que o casamento de Marcos (Guilherme Fontes) e Raquel (Gloria Pires) é uma das grandes fraudes da novela Mulheres de Areia. Até César (Henri Pagnoncelli), que não mora na mesma casa deles, resolveu palpitar sobre o assunto.

Em uma cena futura da reprise do Edição Especial, o advogado resolve dar um conselho para o protagonista, mas acaba exagerando e usa palavras que podem deixar o clima muito pesado. Antes da conversa, ambos se encontram e César está com alguns papéis em mãos, que são as minutas de um contrato.

No entanto, o veterano percebe que Marcos está abalado e resolve falar sobre o casamento com a vilã de Mulheres de Areia. Mas, o jovem não gosta muito do tom e acaba explodindo, mostrando que está um pouco perturbado.

Reprise de Mulheres de Areia: Raquel fica bêbada e fala de golpe de Virgílio contra Marcos e Ruth (Reprodução/Globo)

Na reprise da novela de 1993, César devolve as grosserias de Marcos com palavras mais fortes e chega a chamar o protagonista de “fraco”, afirmando que ele é uma espécie de babá da esposa, que vive andando pelas ruas sozinha e bêbada.

O advogado diz ainda que o ex-namorado de Ruth (Gloria Pires) precisa tomar uma atitude para conter os impulsos da esposa. Na cena, ele sugere que Marcos resolva de uma vez por todas a situação com Raquel e dê um fim em seu relacionamento conturbado. O veterano chega a afirmar que o comportamento de Raquel é inadequado, já que ela se comporta como uma mulher solteira: ”Tem que reagir, toma uma atitude, cara!”, reforma o homem.

Reprise de Mulheres de Areia: Marcos é enganado por Raquel (Reprodução/Globo)

Na mesma cena de Mulheres de Areia, Marcos mostra que está inseguro, mas que sabe que precisa tomar uma decisão: “Eu sei, mas o que você quer que eu faça?”, questiona o protagonista da novela do Edição Especial, que escuta uma resposta sincera: “um pedido de divórcio”.

A discussão termina quando Virgílio (Raul Cortez) entra na sala de Marcos e informa que Raquel viajou para Pontal após saber que o pai foi roubado.

