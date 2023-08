Xuxa revela o motivo de não citar lenda do ‘disco ao contrário’ em documentário: “Pena de quem acredita nisso”

Com cinco episódios que mostra sua carreira e vida pessoal, ‘Xuxa, o documentário’ resolveu não tocar em todos os assuntos envolvendo uma apresentadoras mais famosas do Brasil.

Quem é fã de verdade ou cresceu ouvindo e adquirindo produtos de Xuxa, sabe que a produção deixou de foras as lendas urbanas envolvendo seu nome.

Uma das teorias mais famosas é a do ‘disco ao contrário’, que dizia que suas músicas ao contrário traziam mensagens subliminares. Um outro boato muito forte diz que a loira tem um pacto com o diabo e por isso não pode falar o nome de Deus e outra lenda também cita até mesmo suas bonecas.

Durante entrevista ao gshow, Xuxa revelou o motivo desses assuntos não estarem no documentário e disse que tem pena de quem acredita nisso.

“Fico com pena das pessoas que acreditam nisso, é assinar embaixo que elas são burras. ‘A Xuxa teve um pacto com o diabo’. Pelo amor de Deus! Como posso ter um pacto com o diabo se eu tenho o melhor na minha vida? A boneca? Como podem inventar uma coisa dessas... O disco ao contrário.... Qualquer disco ao contrário fica esquisito e você pode colocar tudo que a sua imaginação mande”, disse.

A ‘rainha dos baixinhos’ disse que falar desses assuntos não chegou nem a ser cogitado por Pedro Bial, um dos diretores do documentário.

“Acho que ele não botou porque o Pedro tem um intelecto diferente. É uma pessoa muito bem informada. Ele dar asas a essa coisa é meio que dizer assim: ‘Olha a idiotice de vocês, a burrice de vocês me fez parar para pensar por 10 segundos’... Acho que ele não ia perder o tempo dele com isso. Eu é que acabo respondendo as pessoas porque fico com pena delas acreditarem nisso. [...] Isso é uma coisa que nem chego a achar engraçado, chega a ser triste eu ver que uma pessoa pode acreditar nisso.”

