Megan Fox é a rainha do Instagram: as fotos ousadas com as quais desafiou a censura e arrasou nos likes

Megan Fox é a rainha do Instagram. A estrela de “Transformers” é mundialmente conhecida por ter a coragem de mostrar sua escultural figura em várias fotografias. As sessões de fotografia riscam o limite da censura, mas a atriz ignora as regras.

Megan Fox: suas 5 fotografias que desafiam a censura e ganham milhões de likes

Através de sua conta oficial, Megan Fox se arriscou a exibir seu lado mais sensual e ousado para seus milhões de fãs.

A reconhecida atriz americana tem várias postagens brincando com os limites da censura do Instagram, e não só isso, ela também deixou pouco para a imaginação dos seus seguidores.

São mais de 5 postagens em que Megan Fox desperdiçou sensualidade e beleza. No Instagram, a atriz conseguiu somar mais de 4 milhões de curtidas, exibindo seu corpo em diferentes trajes e locais.

“A Floresta é meu amigo mais antigo”, intitulou Megan Fox em uma de suas postagens mais comentadas, enquanto usava um minúsculo biquíni verde em cima de uma árvore.

A atriz americana orgulhosamente exibiu sua escultural figura nas redes sociais

A protagonista da saga dirigida por Michael Bay também posou com outro traje revelador, onde usava um vestido branco apertado ao corpo, deixando ver algumas de suas partes íntimas. Além disso, a peça era transparente e estava totalmente molhada.

A estrela de “Teenage Mutant Ninja Turtles” tem uma reputação de incendiar as redes sociais com suas postagens. Não é a primeira vez que ela se aventura a brincar com a censura do Instagram, em ocasiões anteriores ela tem se gabado de sua incrível figura e seu grande busto.

Os seguidores de Megan Fox se dedicaram a deixarem muitos elogios nas redes sociais.

“Acabei de abrir o aplicativo e fui abençoado”, “fotos de qualidade, Megan Fox continua com o bom trabalho”, “tudo se vê”, “imagine enganar Megan...”, “suponho que as regras são diferentes para os famosos”, “Não esperava isso no meu feed do Instagram esta noite”, “Você é tudo”, “DEUSA ABSOLUTA”, foram alguns dos comentários.