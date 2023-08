Fora da Globo, Vanessa Giácomo acerta seu retorno em outra emissora

Vanessa Giácomo assina com a HBO Max e faz participação especial em série (Reprodução/Globo)

Vanessa Giácomo deixou a TV Globo, emissora onde ficou por 20 anos. Agora, a atriz, que esteve no elenco da novela Travessia, de Glória Perez, está com um novo trabalho no streaming.

Sem contrato fixo com uma emissora aberta, a famosa encara uma participação especial na telessérie Beleza Fatal, da HBO Max. Este é o primeiro trabalho dela na plataforma de streaming, que busca mais artistas nacionais para suas produções.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, Vanessa Giácomo aparece na primeira fase da história, onde ela interpreta a mãe de Sofia, a protagonista de Beleza Fatal, que, quando adulta, será interpretada por Camila Queiroz.

Após casamento em "Travessia", Leonor (Vanessa Giacomo) decide sair de Portugal

A personagem de Vanessa Giácomo na produção nacional será morta injustamente e tudo será visto pela menina, que quando cresce decide ir atrás de todos que tiveram envolvimento no caso, como sua tia Lola (Camila Pitanga) e o marido dela, que será interpretado por Caio Blat, que também encerrou o seu contrato fixo com a TV Globo.

Em Beleza Fatal, o personagem de Blat será filho de Herson Capri e irmão de Julia Stockler, que fará par com Marcelo Serrado. Outro nome confirmado para a produção da HBO Max é Augusto Madeira, que viverá o par de Giovanna Antonelli na produção.

Thiago Fragoso e Vanessa Giácomo vivem romance em "Travessia"

