‘Excesso de zelo’: mãe de Larissa Manoela se pronuncia após entrevista da filha

Após as revelações feitas pela atriz Larissa Manoela sobre seu relacionamento com os pais, sua mãe, Silvana Taques, decidiu dar sua versão dos fatos.

Para isso, Silvana concedeu uma entrevista à Mônica Bergamo, colunista do jornal Folha de S. Paulo onde detalhou as questões envolvendo o distanciamento da filha, as polêmicas com valores e com o genro.

Conforme a publicação da Quem, Silvana apresentou suas versões para os fatos e desmentiu a filha, afirmando que ela estava ciente de cada uma das transações e porcentagens das empresas.

“Meu sentimento é de profunda tristeza e desolação, uma imensa preocupação com ela”, começa a mãe.

Segundo ela, em momento algum eles ficaram com o patrimônio arrecadado pela filha nos últimos 18 anos, mesmo sendo acusados de controlar cada um dos gastos da filha, que apresentou áudios pedindo dinheiro aos pais para comprar comida durante uma ida a praia.

Excesso de zelo

Para Silvana, ela e o marido podem ter pecado por excesso de zelo ao tentar “blindar o patrimônio” da filha contra terceiros.

“Nunca quisemos ficar com nada dela. Não tenho e nunca tive intenção alguma de prejudicá-la. Se houve alguma falha minha e do meu marido, foi talvez a de pecar pelo excesso de zelo com ela. Fizemos de tudo para ela nunca precisar aprender algo pela dor. Tentamos poupá-la de sofrimentos”.

Silvana ainda afirma desconhecer a venda de imóveis sem o consentimento da filha, e diz que sempre a questionavam sobre os trabalhos que ela gostaria de realizar, deixando a decisão final a cargo de Larissa.

Leia também: Valor da mesada de Larissa Manoela é revelado e surpreende

A mãe ainda afirma que alguns dos áudios apresentados pela filha no Fantástico foram tirados de contexto e reitera não ter aprovado o noivado da filha com o ator André Luiz Frambach, mas diz ter aceitado que o casal fosse morar junto por ser a escolha da filha.

“Eu aceitei, mas não concordei. Eu tenho que aceitar a escolha dela, mas não necessariamente concordar”, finaliza.