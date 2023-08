Após cirurgia bariátrica, Jojo Todynho segue cumprindo agenda de gravações

Jojo Todynho segue sua recuperação da cirurgia bariátrica, feita na última semana. Mas, mesmo em casa, a famosa não vai ficar afastada da televisão, afinal, muitos programas que participou foram gravados anteriormente.

Além do Caldeirão, na TV Globo, a cantora é uma das convidadas do Sobre Nós Dois, programa apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, no canal fechado GNT. Além dela, o casal Xuxa e Junno também estão e fazem parte do programa de estreia, marcado para quinta-feira (17).

Não se engane, pois o programa não é sobre relacionamentos amorosos, mas relações em geral, onde a cada episódio uma dupla famosa fala sobre momentos inesperados e a convivência: “Sobre Nós Dois mergulha nas intimidades das duplas entrevistadas”, diz Adnet.

Sabrina Sato e Jojo Todynho estão no Sobre Nós Dois, do GNT e Globoplay (Reprodução/Instagram)

Exibido também no Globoplay, sempre às terças e quintas, às 22h30, o programa de entrevista também tem humor, já que a ideia principal é ser espontâneo: “Podem ser amigos, casais ou pessoas que se admiram. Todo mundo vai pensar um monte de besteira e de repente a exposição acaba gerando um pensamento mais profundo”, assume o humorista.

Já Sabrina Sato, que segue solteira, assume que já passou por alguns perrengues nas gravações: “Já fiz até xixi na calça de tanto dar risada. Todo mundo que vem aqui, acaba revelando demais e está muito divertido”.

Além de Jojo Todynho e Xuxa, o programa conta com as participações da atriz Deborah Secco e o marido, Hugo Moura; o humorista Paulo Vieira e a mulher, Ilana, da cantora Daniela Mercury e a esposa Malu Verçosa, além de Aline Wirley e Igor Rickli.

Com foto no espelho, Jojo Todynho fala em "vida cor-de-rosa" (Reprodução/@jojotodynho)

Foto de Jojo Todynho após cirurgia bariátrica chama atenção

Uma semana após a realização da cirurgia bariátrica, Jojo Todynho voltou a mostrar o corpo nas redes sociais. Desta vez, a famosa compartilhou uma selfie perdida na galeria de imagens do celular, onde faz a linha Barbie.

Com um look rosa e um óculos que chama a atenção, a foto foi tirada no Centro Médico BarraShopping e ela legendou: “Enfrentando a vida como se fosse cor-de-rosa... Foto perdida na galeria”, escreveu a cantora do hit Que Tiro Foi Esse.

