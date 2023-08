Novo apelido de Kate Middleton está conectado à princesa Diana; saiba qual é

Kate Middleton se orgulha de tentar fazer a diferença, principalmente quando se trata do desenvolvimento da primeira infância. Mais recentemente, a mãe de três filhos lançou uma nova iniciativa chamada “Shaping Us” e, como resultado, fãs obcecados pela realeza nas mídias sociais começaram a chamá-la por um apelido que tem uma notável semelhança com o que sua falecida sogra, a princesa Diana, é chamada até hoje.

Graças às suas contribuições para a área infantil, os fãs começaram a chamar a atual princesa de Gales de “a princesa das crianças”. E se você acompanha a realeza há algum tempo, sabe que o apelido é como um derivado do apelido que os fãs deram à falecida Lady Di, que era “a Princesa do Povo”.

De acordo com o The Mirror, o apelido da esposa do príncipe William foi dado há algum tempo, já que ela demonstrou paixão por crianças e pelos primeiros anos de vida. E muito antes de Kate Middleton se casar com William e se juntar à família real, muitos amantes reais chamavam Diana por seu apelido (desde 1992) – e continuaram a fazê-lo após sua trágica morte em 1997.

De acordo com a publicação do jornal britânico, um fã escreveu nas redes sociais: “A princesa de Gales está provando mais uma vez porque ela é a princesa das crianças. Ela adora trabalhar com e para as crianças. Catherine é maravilhosa e estou animado para ver as coisas que ela fará no futuro”.

Kate Middleton anunciou sua nova iniciativa em janeiro, quando postou um vídeo teaser na conta do Instagram que compartilha com o marido, onde ela folheia um caderno cheio de fotos de crianças e famílias. No final do vídeo, ela pega uma foto de uma jovem e abaixo da imagem, um texto diz: “Nossa primeira infância molda os adultos que nos tornamos”.

Pouco depois de postar o vídeo, a realeza lançou a página oficial do Instagram dedicada ao projeto e, de acordo com o site oficial, Shaping Us visa ajudar a “aumentar a conscientização sobre a primeira infância”.

