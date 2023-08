Lady Di: conheça os 4 perfumes preferidos da princesa Diana, que podem ser seus

Eles a chamavam de princesa do povo, para expressar todo o amor e respeito que tinham por ela. Mas Lady Diana era também uma princesa de estilo e um ícone de beleza atemporal, capaz de combinar caráter, vocação e carisma com um grande senso de moda, onde até o visual de beleza complementava uma figura que permanecia no coração das pessoas por sua elegância e refinamento.

Quase 26 anos após a sua morte, a memória da princesa Diana continua viva em todos aqueles que acompanharam a sua história, desde que entrou para a família real britânica, casando-se com o atual rei Charles III, até à sucessão dos tristes acontecimentos.

O cabelo loiro curto, a maquiagem natural em seu rosto, as bochechas e lábios rosados: o visual de beleza de Lady Di é icônico e firmemente gravado na mente de todos, no entanto, um elemento que não é tão conhecido é o seu perfume.

Embora não sabermos ao certo, a Vogue selecionou seus 4 perfumes preferidos, que são caracterizados pela presença de flores brancas entre as notas olfativas, de que tanto gostava. A princesa cheirava a jacintos, lírios do vale, notas verdes frescas, delicadas e inebriantes ao mesmo tempo.

Os 4 perfumes preferidos da princesa Diana

Eau de Toilette Bluebell da Penhaligon

Um passeio por uma floresta inglesa. Folhas crocantes que parecem ganhar vida a cada passo, e então uma cama macia e perfumada de campainhas. E no ar o orvalho que faz tudo parecer suspenso no tempo. Esta é a atmosfera onírica que você respira quando borrifa Bluebell da Penhaligon, um dos perfumes favoritos de Lady Diana.

Criada em 1978 por Michael Pickthall, é uma fragrância feminina floral verde, cujas notas são caracterizadas por um acorde cítrico, enquanto nas notas de coração encontramos jacinto azul, lírio do vale, jasmim e rosa, e finalmente nas notas de fundo cravo e canela.

Após anos de grande sucesso, Bluebell recentemente saiu de produção para o desgosto de muitos fãs. No entanto, a Vogue recomendou quatro fragrâncias com notas olfativas semelhantes: Penhaligon’s La venganza de Lady Blanche, Selva sintética Frederic Malle, Chanel Chance Eau Tendre e Serge Lutens Bas de Soie.

24 Faubourg Eau de Parfum de Hermes

Criada em 1995 por Maurice Roucel, é uma fragrância floral cítrica. Encontramos jacinto, bergamota, pêssego e laranja nas notas de topo, flor de laranjeira no coração, junto com flor de sabugueiro, gardênia, jasmim e íris, e âmbar, sândalo, patchouli e baunilha na base. O resultado é uma explosão de flores brancas radiantes e intensas com um rastro quente e envolvente.

Diorissimo de Christian Dior

Um dos perfumes mais clássicos amados pela princesa Diana foi lançado em 1956 por Edmond Roudnitska. Considerada a fragrância que mais incorpora sofisticação segundo a Maison, Diorissimo de Dior é uma composição de flores brancas e notas verdes, onde encontramos folhas verdes e bergamota, néctar de jasmim egípcio, lilás, lírio do vale junto com alecrim e, por fim, sândalo e civeta.

Lanvin Arpege

A fragrância mais histórica de Lady Di foi criada em 1927 por Paul Vacher e André Fraysse para Jeanne Lanvin, que queria dá-la à sua filha Marguerite. No frasco preto estilo art déco estão os dois em um momento lúdico juntos. É um perfume floral, no qual encontramos flores brancas, muito queridas por Diana, junto com notas amadeiradas quentes. Estes incluem lírio do vale e bergamota, jasmim, íris, rosa e orris, bem como sândalo, âmbar, almíscar, baunilha e patchouli.

