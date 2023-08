A família real já tem planos para homenagear a rainha Elizabeth, um ano após sua morte?

Dá para acreditar que já faz quase um ano que a rainha Elizabeth II faleceu? Em 8 de setembro marca um ano desde sua morte, aos 96 anos, e a família real “ainda está planejando” como eles querem homenagear a falecida monarca.

“William, Kate e Charles ainda estão planejando como comemorarão a morte da rainha. Os votos ainda parecem novos e tem sido difícil para eles encontrar uma maneira que corresponda à seriedade que a rainha exalava”, uma fonte interna da realeza disse à Us Weekly. “Em 8 de setembro haverá um reconhecimento ou evento, [mas] os detalhes ainda estão sendo resolvidos”.

A fonte também disse que o príncipe Harry e Meghan Markle “provavelmente não estarão presentes” em qualquer evento planejado pela realeza, o que não é um grande choque, dada a tensão entre eles no momento.

O aniversário pode ser particularmente agridoce para o rei Charles. O dia não marcará apenas um ano desde a morte de sua mãe, mas também marcará um ano desde o Dia da Ascensão - o dia em que o trono é passado para um novo rei ou rainha após a morte do anterior.

A rainha Elizabeth II passaria seus dias de ascensão em particular na Sandringham House, onde seu pai, o rei George VI, morreu. Quanto ao atual monarca reinante, “Carlos seguirá a tradição de sua mãe e passará o dia com a [rainha] Camilla para refletir na solidão”.

A rainha Elizabeth II governou o trono britânico por mais de 70 anos, tornando-a a monarca com reinado mais longo da história britânica e a segunda monarca com reinado mais longo do mundo, ao lado do rei francês Luís XIV, que serviu por 72 anos depois de assumir o trono em apenas 4 anos de idade. A coroação da rainha Elizabeth ocorreu em junho de 1953, quando ela tinha 27 anos, e ela faleceu aos 96 anos, em 2022.

Ainda não há planos conhecidos publicamente para o aniversário da morte da rainha, mas seguiremos nos atualizando.

