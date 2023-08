A família real acaba de fazer uma grande mudança em seu site e envolve o príncipe Harry

Cinco meses depois que os títulos dos filhos do príncipe Harry e Meghan Markle, Archie e Lilibet foram atualizados, o palácio fez alguns ajustes na página da biografia do próprio duque de Sussex, removendo as referências de “Sua Alteza Real”. Segundo o The Express, havia originalmente duas referências ao título, e ambas estavam conectadas aos esforços do príncipe Harry para combater a epidemia de HIV / AIDS, em 2016. Mas agora, o título foi substituído apenas por “o duque” e “o duque de Sussex”. "

A mudança ocorre mais de três anos depois que o duque e sua esposa, Meghan Markle, se afastaram de seus deveres reais, em janeiro de 2020. Desde então, a dupla lidera suas próprias iniciativas e concordou em não usar mais seus títulos de “HRH” (”his/her royal highness” ou “sua alteza real”), que normalmente é usado para descrever príncipes e princesas, incluindo seus cônjuges.

Após se afastarem, a falecida Rainha Elizabeth disse em um comunicado: “Os Sussex não usarão seus títulos de HRH, pois não são mais membros ativos da Família Real”. Ainda assim, demorou mais de três anos para o site acompanhar a atualização do título.

Além de atualizar os títulos do príncipe Harry e de seus filhos, o palácio fez várias outras mudanças para refletir a nova monarquia, incluindo o novo título da rainha Camilla. Mas, de acordo com o The Express, o Palácio de Buckingham disse em um comunicado que ainda não finalizou as atualizações: “O site da Família Real contém mais de cinco mil páginas de informações sobre a vida e obra da família real. Após a morte de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, o conteúdo foi revisitado e atualizado periodicamente. Alguns conteúdos podem estar desatualizados até que este processo seja concluído”.

