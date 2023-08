Saiba por que Meghan Markle não participou da viagem do príncipe Harry ao Japão

O príncipe Harry chegou ontem ao Japão para fazer uma aparição na “Edição Especial” da Cúpula de Valores Esportivos da International Sports Promotion Society, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 10 de agosto.

Harry também deve participar de uma partida de pólo para arrecadação de fundos em Cingapura no sábado para sua instituição de caridade, Sentebale. Então, sim, considere a realeza reservada e ocupada nos próximos dias. No entanto, as mentes curiosas querem saber: Onde está Meghan Markle?

A duquesa de Sussex teria ficado na casa do casal em Montecito, Califórnia, com seus filhos, o príncipe Archie, 4, e a princesa Lilibet, 2, de acordo com a Hello! Magazine. A agência disse que é provável que Meghan não tenha viajado com Harry devido possivelmente porque “voos de longa distância com dois filhos pequenos” podem ser difíceis.

Eles também disseram: “Archie está atualmente frequentando a pré-escola”, então o casal está “possivelmente consciente de não interromper a rotina de seus filhos”. Mas, não é só isso!

Mesmo que ela não esteja no Japão agora, a Duquesa de Sussex definitivamente aproveitou seu tempo sem o marido, assistindo ao The Eras Tour, da Taylor Swift, ao lado de sua melhor amiga britânica Lucy Fraser na noite passada.

Mas, independentemente da ausência de Meghan, definitivamente ela estava com Harry. Durante sua chegada inicial ao Japão, o duque de Sussex foi flagrado caminhando pelo aeroporto de Haneda, em Tóquio, entre uma multidão de passageiros vestindo uma camisa preta discreta e um boné escuro com o logotipo da Fundação Archewell que ele co-dirige com Meghan.

Prince Harry arrives at Haneda Airport, Tokyo. Tomorrow he will take part in the philanthropy-focused @ISPSHanda Sports Value Summit. ISPS, a Japanese non-profit, is sponsor of the Sentebale Polo Cup (which Harry will be joining in Singapore on Aug 12).pic.twitter.com/G4alhIMNb2 — Omid Scobie (@scobie) August 8, 2023

Em fotos publicadas pelo Daily Mail, a realeza chegou ao aeroporto internacional ao lado de seu amigo de longa data, o jogador de pólo argentino Nacho Figueras, que provavelmente estará presente nas festividades com Harry. De acordo com o portal, um repórter abordou Harry na época e perguntou como era estar no Japão pela primeira vez em quatro anos, ao que ele respondeu: “É bom estar aqui de novo”.

O príncipe Harry definitivamente tem uma história calorosa com o país - tanto que Omid Scobie, co-autor da biografia Finding Freedom sobre o duque e a duquesa de Sussex, twittou um vídeo da chegada do príncipe que dizia, em parte: “Muitos fãs esperando por Harry nas chegadas. A família real [tem] sempre teve muitos seguidores no Japão (especialmente a princesa Diana) e o interesse pelos Sussex continua forte”.