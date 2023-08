Assim como Larissa Manoela, Bruna Marquezine também teve problemas com a mãe, mas com outro desfecho; entenda

Desde que a entrevista bombástica de Larissa Manuela foi ao ar no último domingo, 13 de agosto, no Fantástico, o assunto não para de viralizar. E, com essa repercussão, outros casos de atores e atrizes mirins envolvendo a relação familiar e profissional vieram à tona.

Nesta terça-feira, 15, internautas relembraram uma entrevista de Bruna Marquezine no podcast Quem Pode, Pod, em que ela revelou ter tido problemas com a sua mãe, na época em que ela atuava como sua empresária, antes dos seus 18 anos.

“Para mim, era difícil, porque eu sabia o quanto era difícil pra ela. Pois aí, machucava ela, e o nosso relacionamento. E aí a gente brigava, a gente se ofendia, a gente se feria. Era muito difícil para ela, imagina, eu com 18 ou 19 anos falar: ‘eu não vou fechar tal contrato, ou eu não vou fazer tal campanha, porque isso não tem a ver comigo, porque isso não tem a ver com o que eu quero para o meu futuro (…)’”, contou ela, para as apresentadora do podcast, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, em setembro de 2022.

A questão com Bruna Marquezine e sua mãe, Neide Maia, no entanto, era bem diferente do caso de Larissa Manuela. Pois, a questão entre Bruna e sua mãe, envolvia questões com o futuro financeiro da atriz.

“As decisões dela eram sempre baseadas na segurança financeira. Então era sempre: ‘isso vai garantir que, com tantos anos, ela não precise mais trabalhar. Isso vai garantir que agora ela tenha condição de fazer isso ou isso que ela quer fazer’. E poderia ser a minha escolha, também, focar só na segurança financeira. Mas não é”, detalhou Bruna.

A atriz de Besouro Azul disse que neste momento, preferiu salvar a sua relação de mãe e filha e “demitir” a sua mãe: “Então a gente começou a brigar muito quando eu fiz 18 anos, e eu falei ‘eu não quero mais’”, finalizou.

