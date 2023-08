Shakira e a pista que pode indicar o seu romance com Lewis Hamilton

Nas últimas semanas, os rumores sobre um possível relacionamento entre Shakira e Lewis Hamilton começaram a crescer após as duas celebridades serem flagradas juntas em diferentes partes do mundo.

Yeah Shakira is on provisional pole in the Lewis Hamilton GP no doubt pic.twitter.com/GIBPXJLz81 — ahmed baokbah 🇸🇦🏎✈️ (@ahmed_baokbah) June 4, 2023

A cantora colombiana e o piloto britânico já foram vistos com amigos em diversas ocasiões, inclusive em cidades como Miami, Barcelona e Londres, que já sediaram o Grande Prêmio de Fórmula 1. Mas, apesar de os rumores aumentarem cada vez mais, nem Shakira e nem Hamilton se pronunciaram a respeito.

Apesar disso, há uma fonte próxima à cantora que declarou ao Us Weekly, que Shakira está muito animada: “Shakira deixou Gerard e está acelerando seu relacionamento com Lewis. Eles não podem se separar. Eles estão, sem dúvida, tendo um apaixonado romance de verão. Shakira ainda acredita no amor e está muito aberta para descobrir o que o futuro reserva para eles”, assegurou.

E, logo após essa declaração, Shakira acabou deixando escapar uma suposta pista com a qual teria “entregado” sua relação com o piloto britânico. Nesta semana, a cantora postou uma foto do estúdio de gravação onde está trabalhando no seu novo material. Porém, um detalhe na imagem não passou despercebido.

No console do estúdio há um boné preto, muito semelhante aos bonés que Hamilton usa com frequência, gerando especulações na mídia espanhola de que Lewis a acompanhou durante a gravação.

Shakira e Lewis Hamilton teriam se encontrado secretamente

Segundo o paparazzi espanhol Sergio Garrido, Shakira e Lewis Hamilton já tiveram encontros secretos, sendo vistos três vezes na Villa onde a cantora estava hospedada em Ibiza.

“Quando os trabalhadores saíram, a cantora ficou sozinha com seu acompanhante particular e recebeu a visita de Hamilton. Além disso, um dos motoristas de Hamilton o ouve regularmente falar com Shakira nas ligações”, afirmou ele em um programa da rede espanhola Telecinco.

