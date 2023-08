Taylor Swift faz grande anúncio e é ovacionada por 8 minutos durante o ‘The Eras Tour’

Swifties estão enlouquecendo em todas as partes do mundo após o último anúncio de Taylor Swift. A cantora de 33 anos adora fazer anúncios no meio da noite. Então, naturalmente, no último show da primeira etapa americana de sua The Eras Tour, ela tinha uma grande notícia para dar aos fãs - às 2 da manhã de lá. Acontece que Swift está lançando seu álbum de 1989 (Taylor’s Version), em 27 de outubro.

“My name is Taylor and I was born in 1989!” #1989TaylorsVersion pic.twitter.com/WotIyUjv2B — Taylor Swift Updates (@TSwiftLA) August 10, 2023

No estilo clássico de Taylor, ela insinuou o anúncio durante todo o show, substituindo vários itens básicos de suas roupas por réplicas exatas em azul, que é a cor associada à era de 1989.

Este será o quarto LP que a cantora regrava, seguindo Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version) e Speak Now (Taylor’s Version). Todos os três lançamentos anteriores estrearam no no. 1 na parada de álbuns da Billboard 200, com o último fazendo de Swift a mulher com mais álbuns em 1º lugar na história da parada, superando Barbra Streisand.

Durante a parada em Los Angeles, Taylor certamente sentiu o amor de seus fãs, que deram a ela a maior ovação de pé da sua turnê The Eras Tour até então - com impressionantes 8 minutos sendo ovacionada. Depois do show, em seu Instagram, a cantora anunciou também a novidade, dizendo que esta é a sua “regravação favorita”.

Agora que a primeira etapa nos EUA está concluída, Swift não terá muito tempo para relaxar. Ela irá para o México no final do mês para iniciar a etapa internacional de sua turnê, que continuará em 2024.

Enquanto isso, os swifties continuarão contando os dias até o lançamento de 1989 (Taylor’s Version), que incluirá cinco músicas nunca antes ouvidas guardadas “no cofre”. Provavelmente também veremos um novo videoclipe da cantora, que dirigiu todos os seus clipes recentes.

