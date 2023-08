Cachorro resgatado de canil sem água agora viaja pelo mundo em um trailer

Um cachorro da raça poodle cross de apenas cinco semanas foi resgatado em condições precárias em uma fazenda ilegal na Inglaterra, em West Midlands, em 2021. Jack (nome escolhido por sua atual dona) foi criado como parte de uma “grande operação de criação de cães” e se encontrava em um canil estéril sem água.

O filhote foi encontrado com sua mãe e irmãos depois de ser encontrado vivendo na miséria. Ao encontrar o filhote doente, a nova dona de Jack denunciou os vendedores ilegais e a operação foi descoberta, segundo o Metro.Uk.

Jack tem uma nova vida após ser resgatado

Reprodução Jack e Tinkerbell viajando pela Europa (RSPCA)

Dois anos e meio depois de ser salvo da propriedade em West Midlands, Jack agora está há seis meses viajando pela Europa de trailer. Isso tudo se deve à comportamentalista clínica animal aposentada Julie Bedford, do Woodside Animal Center da Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), localizado em Leicester, na Inglaterra. Jack e sua família foram cuidados no centro de reabilitação animal após o resgate e Julie o adotou.

Em conversa com o Metro, Julie, de 62 anos, contou que Jack era desconfiado quando ela o adotou, mas isso mudou lentamente: ““Jack se afastava das pessoas e era muito mal-humorado inicialmente. Por alguma razão, ele tinha pavor de pássaros e costumava ter ataques de pânico se alguma coisa mudasse, mesmo que ligeiramente em casa, por exemplo, se um casaco fosse pendurado em algum lugar diferente”, e continua: “ele é um cachorro completamente diferente agora. Viajar e participar de aulas de agilidade realmente aumentou sua confiança”.

Ela, Jack e seu outro cachorro, chamado Tinkerbell (também resgatado pela instituição), já visitaram nove países: França, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, Áustria, Hungria, Eslovênia e Eslováquia. As aventuras de Jack incluíram a travessia do Viaduto de Millau na França, um passeio pelo Castelo de Buda em Budapeste e a passagem sob o Anfiteatro Romano de Trier na Alemanha. Os próximos da lista são Grécia, Itália e Liechtenstein.

Reprodução Julie Bedford, Jack e Tinkerbell em viagem pela Europa (RSPCA)

Julie confessou que sempre gostou de viajar, mas que após adotar os cachorrinhos é diferente: ‘sempre adorei viajar e já fiz mochilão pela América do Sul, Ásia, Filipinas, Hong Kong e Estados Unidos. Mas agora que eu vou com Jack e Tink, sempre verifico com antecedência e me certifico de que os lugares que vamos visitar aceitam cães, o que é muito mais fácil na Europa continental”.

A mãe dos pets ainda acrescentou uma experiência incrível que teve ao lado dos cachorros: “Em uma de nossas viagens no ano passado, tirei uma foto deles na fronteira da Áustria com a Eslovênia – há um poste que marca o local e uma linha que passa pela área. Eles estão lado a lado, mas Jack está em um país e Sininho em outro”.

Ela usa um trailer para se locomover e diz que os cachorros se adaptaram muito bem.

