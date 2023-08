Namorado de Marina Ruy Barbosa usa acessório milionário em evento, que surpreende pelo valor

Reprodução Marina Ruy Barbosa assume namoro com empresário milionário Abdul Fares Foto: @gustavoreiz | @abdul__fares (Instagram)

Na última quarta-feira, 9 de agosto, Marina Ruy Barbosa realizou o primeiro desfile da sua marca Shop GINGER. Mas, além das peças do desfile e da própria atriz e empresária, uma pessoa em especial chamou a atenção no evento: Abdul Fares, o novo namorado da ruiva.

A atriz aproveitou a ocasião para assumir o namoro com o milionário, dando um beijão nele para mostrar que estão juntos - até a data, haviam apenas rumores sobre a relação, já que eles foram flagrados juntos saindo de restaurantes.

O empresário não quis fazer feio na noite em que assumiriram o relacionamento e fez uma participação a altura no evento. Além de vestir um elegante terno, Fares usou um relógio avaliado em cerca de R$ 6,3 milhões. A peça, que é de produção limitada, é do modelo RM 052 Skull Watch, da marca Richard Mille.

Quem é o novo namorado de Marina Ruy Barbosa?

Abdul Fares nasceu em São Paulo e tem origem libanesa. Ele é diretor financeiro da varejista Marabraz e também co-fundador da Blue Group Digital, uma marca que conecta fornecedores de mercadorias a vendedores. Além disso, segundo o seu perfil no LinkedIn, ele também é sócio das empresas LP Real Estate, do ramo imobiliário, e das Lojas Mappin.

Marina estava solteira desde novembro de 2022, quando terminou com o ex-deputado federal Guilherme Mussi. No lançamento da nova novela das 7, Fuzuê, que aconteceu no dia 1 de agosto, a atriz, que interpretará a vilã Preciosa Montebello, declarou: “Tô bem, tô feliz e o coração tá bem”, sem dar muito mais detalhes sobre o novo relacionamento.

A novela Fuzuê estreia na próxima segunda-feira, 14 de agosto e Marina interpretará pela primeira vez uma vilã.

