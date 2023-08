Sósia do Piqué viraliza nas redes sociais e não é pela semelhança com o ex-jogador; entenda

Reprodução "Sósia" do Piqué viraliza pela falta de semelhança com o ex-jogador do Barcelona Fotos: @3gerardpique | @sosiadopique (Instagram)

Na tarde desta terça-feira, um brasileiro que se diz sósia do ex-jogador de futebol, Gerard Piqué, viralizou nas redes sociais. O motivo? A falta de semelhança do “sósia” com o ex companheiro de Shakira.

Em suas redes sociais, Wesley de Freitas Alves se autodenomina como “sósia do Piqué”, com diversas fotos vestindo o uniforme do antigo clube do ex-jogador, o Barcelona. Impressionados, internautas começaram a postar fotos de Wesley nas redes sociais e os comentários sobre a aparência do criador de conteúdo digital renderam boas risadas: “Eu queria a auto estima desse cara em dizer que se parece com o Piqué”, comentou um internauta, enquanto outro escreveu, ironicamente: “Não consigo saber quem é quem”.

Descobri o sósia brasileiro do Piqué e estou sem palavras pic.twitter.com/aG9LAjg9po — gabrielinha (@gabrielaofycial) August 7, 2023

Wesley viralizou em 2022 quando postou vídeos com outros sósias de jogadores - tão diferentes quanto ele é de Piqué. No vídeo, aparecem os sósias de Ronaldinho Gaúcho, Richarlison, Gabigol, Marquinhos e Cássio. Confira abaixo:

Wesley realmente afirma ser parecido com o ex de Shakira e já participou de programas interpretando o papel de sósia, como o The Noite, com Danilo Gentili e o programa esportivo, Arena SBT.

Na época, ele e outros sósias publicaram um vídeo de uma possível seleção brasileira “perfeita” e o criador de conteúdo digital se intitulou como “ex de Shakira”. Na legenda, escreveu: “Com essa Seleção o Hexa vem com certeza 🔥Eae qual seu preferido?”.

As fotos do sósia do ex-jogador voltaram a viralizar hoje com internautas dizendo que foi “a Shakira quem contratou ele” porque “em um universo paralelo, a Shakira deve ter testado a durabilidade do pote de geleia na cara dele”.

E você, achou parecido?

