Meghan Markle e Príncipe Harry compraram os direitos do filme para este romance best-seller; saiba tudo

Após o documentário bombástico que o príncipe Harry, de 38 anos, e Meghan Markle, de 42, lançaram no último ano na Netflix, o casal real está se aventurando na ficção - e parece que esse projeto em particular tem tudo a ver com eles.

Na segunda-feira, Carley Fortune anunciou no Instagram que o duque e a duquesa garantiram os direitos de seu romance best-seller, Meet Me at the Lake. Acontece que o livro foi publicado pela Penguin Random House - a mesma editora que lançou o livro de memórias de Harry, Spare, em janeiro deste ano. “Nunca pensei que faria este anúncio”, escreveu a autora, compartilhando uma selfie enquanto exibia orgulhosamente seu livro. “Estou emocionada em confirmar que estou me unindo à Netflix e à Archewell Productions na adaptação de Meet Me at the Lake”.

A autora continuou: “A história de amor de Will e Fern é muito querida para mim e não consigo imaginar uma parceria mais perfeita. Escrever este livro foi um tremendo desafio pessoal e vê-lo reconhecido dessa maneira é realmente incrível”.

O livro segue a história de amor não convencional de Will e Fern, que têm passados complicados e estão lutando para superar seus problemas de saúde mental. Quando eles se reconectam aleatoriamente cerca de uma década após sua aventura espontânea de um dia, eles devem decidir se querem continuar de onde pararam.

Não é de surpreender que o casal real seja fã do livro da Fortune, já que o conto romântico tem alguma semelhança com a história de amor da vida real deles. Por exemplo, os personagens principais enfrentam problemas de saúde mental e sofrem com a perda de um dos pais. Da mesma forma, Markle tem falado muito publicamente sobre como lidar com ansiedade e depressão, enquanto Harry lamentava a perda de sua mãe, a princesa Diana.

A notícia da adaptação do casal para a Netflix chega oito meses após o lançamento de seu documentário íntimo, Harry & Meghan, que se tornou a maior estreia documental do serviço de streaming de todos os tempos. A Archewell Productions e a Netflix também lançaram a série documental inspiradora, Live to Lead, e a próxima Heart of Invictus, feito em parceria com a Invictus Games Foundation, está programada para ser lançada ainda em 2023.

Quando Markle e o príncipe Harry anunciaram seu mega contrato com a Netflix em 2020, eles revelaram que seu foco principal seria “criar conteúdo que informe, mas também dê esperança”.