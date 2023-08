Ana Maria Braga solta o verbo e expõe incômodo: ‘dessa vez, ultrapassou os meus limites’

Ana Maria Braga ainda não superou a fake news que inventaram sobre o seu futuro! Nesta terça-feira, 8 de agosto, a apresentadora começou o Mais Você falando novamente sobre o assunto (na tarde de ontem, ela havia se pronunciado por meio das suas redes sociais) e, mais uma vez, desmentindo que deixaria a rede Globo no próximo ano.

🚨BEJA: Ana Maria Braga rasga o verbo. pic.twitter.com/QclbxyEa7R — CHEQUEI (@ichequei) August 8, 2023

Revoltada com a repercussão da notícia falsa, a rainha das manhãs desabafou: “Eu não vou parar de trabalhar, não estou saindo da globo. Tudo isso nao tem o menor fundamento. Eu fico me perguntando: que tipo de jornalismo é esse? Em poucos minutos essa desinformação chegou. E, dessa vez ultrapassou os meus limites, porque trouxe insegurança para um monte de gente que trabalha comigo”.

A apresentadora continuou o desabafo: “Isso mexe com os projetos que a gente está tocando para o futuro. É um desserviço. Eu fico é preocupada com as pessoas que me rodeiam. Tem uma hora que a gente cansa, né? Ver fake news veiculada de todas as formas. Não acreditem tudo o que vocês leem”, disse a loira indignada.

Ana Maria ainda se desculpou por iniciar o programa assim, mas disse que não podia deixar de comentar sobre o assunto. “Me perdoem e me poupem, por favor, deixa a gente trabalhar em paz”, finalizou.

Ana María Braga joga duro e questiona: "Que jornalismo é esse que não apura a notícia?". Ela está indignada com a publicação em massa de que iria sair da Globo, por aposentadoria. Puxão de orelhas oportuno na galera que quer lacrar e buscar cliques,sem se importar com a verdade. pic.twitter.com/5I6oOxmQ6U — Genildo Lawinscky💙🤍❤️ (@genildol) August 8, 2023

Ana Maria Braga se emociona ao falar de Aracy Balabanian

Depois do desabafo, a apresentadora do Mais Você relembrou uma entrevista que fez com Aracy Balabanian há 13 anos atrás e, ao finalizar a transmissão, caiu nas lágrimas. “É rápida a vida né, parece que foi ontem e já se foram 13 anos. Eu aprendi tanto com ela. Por isso, eu sugiro que voces nunca percam a capacidade de falar ‘não sei’, de aprender. A gente nao sabe nada”, disse emocionada.

E continuou: “Era sempre um aprendizado grande falar com ela. Desculpe o choro, mas é bom demais a gente conversar com as pessoas (...) Essas pessoas se vão, né? É uma sensação de que a gente tem que viver o hoje”, desabafou.

Poliana Abritta, que estava participando do matinal de hoje, completou: “Era uma figura tão inatíngivel a primeiro momento pra mim, e que me olhou com aquele olhar tão carinhoso. Que bom que eu tive essa relação. Que a gente troque amor”.

