Mara Maravilha alfineta Xuxa, Eliana e Angélica após encontro histórico no ‘Criança Esperança’

Após o sucesso do Criança Esperança, que aconteceu nesta segunda-feira, 7 de agosto, os espectadores da rede Globo têm repercutido um encontro em especial: o de Xuxa, Eliana e Angélica juntas cantando alguns sucessos antigos no programa.

As loiras dominaram o palco e emocionaram o público, mas nem todo mundo pareceu aprovar esse encontro. Logo após o momento histórico, Mara Maravilha decidiu se pronunciar por meio de uma publicação em seu Instagram, alfinetando as apresentadoras.

“Rindo à toa e ainda me perguntam porque minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam (risos). Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa!”, escreveu Mara, ao compartilhar um vídeo em que aparece sorridente.

Os seguidores da artista logo notaram a indireta e encheram a publicação de comentários. “Só o fato de vc postar já mostra seu incômodo. Faz terapia” e “Ta tao d boa q n se segurou, tinha q soltar uma indireta, não aprende nunca por isso é excluída”, comentaram alguns seguidores.

Mas, teve também quem defendesse a morena: “As loiras falam de sororidade, mas não praticam. Viva nossa Morena Brasileirissima”, escreveu outro seguidor.

SORORIDADE, RESPEITO, AMIZADE ✨

TODAS JUNTAS POR UM BEM MAIOR! #CriançaEsperança pic.twitter.com/xKvdhiFe3Q — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 8, 2023

Este último fez referência a uma fala de Eliana durante a apresentação, em que citou sobre sororidade e a importância da união entre as mulheres. “A vida toda quiseram nos colocar como inimigas, mas não conseguiram. Ao invés da rivalidade, optamos pela amizade e irmandade, que rima com solidariedade e sororidade, palavra que significa união entre as mulheres. Chega de competição. Sigamos na frente da TV, de táxi ou de nave, tomamos rotas diferentes, mas sempre juntas”, discursou a loira.

