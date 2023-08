Jojo Todynho volta atrás em decisão e dá entrada em hospital: ‘orem por mim’

Na manhã desta terça-feira, 8 de agosto, Jojo Todynho, de 26 anos, foi internada no Hospital Unimed, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O motivo? A cantora decidiu voltar atrás de uma decisão anteriormente tomada e fazer a cirurgia bariátrica. Ainda não há nenhum boletim médico, mas a assessoria de imprensa da ex-Fazenda confirmou à Folha de S. Paulo que cirurgia já foi realizada.

EITA! Após rumores, Jojo Todynho aparece no storys e confirma que irá realizar a cirurgia bariátrica 🗣.pic.twitter.com/vyaeKMu6gi — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) August 8, 2023

Há poucas horas, Jojo publicou um vídeo em seus stories no seu Instagram, em que aparece com uma touca e uma camisola de hospital pedindo orações por ela e dizendo que em breve voltaria com novidades. “Passando pra dizer que a butterfly ‘fly, fly, fly’. E é aquilo, né? Pronta! Depois que a borboleta começa a voar, ela nunca mais rasteja. Saí do casulo, bebê. Vamos com tudo? Tô ótima, orem por mim. Logo logo estou passando aqui para deixar um beijão para vocês. A mamãe já volta”, disse em um vídeo em frente o espelho, dando risada.

A funkeira começou a levar uma vida mais saudável neste ano, compartilhando semanalmente com seus seguidores e fãs o seu dia a dia na academia. Jojo chegou a perder 24 quilos e, com isso, afirmou que não faria mais a cirurgia bariátrica, em abril deste ano. “Não vou fazer a bariátrica porque com alimentação e treino eu tenho conseguido chegar ao meu objetivo. Eu tomei a decisão de não fazer mais”, afirmou a ex-Fazenda na época.

Ela ainda confessou que o seu desejo por fazer a bariátrica, era por falta de disposição de praticar exercícios: “Eu estava fazendo a bariátrica também porque não estava querendo treinar e fazer dieta. Estava achando que a bariátrica iria fazer um milagre, né? E não é assim. Então tomei gosto por treinar, por fazer uma alimentação mais adequada e decidi não fazer mais a bariátrica”, explicou na ocasião.

