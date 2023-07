“Ficar no passado seria um erro”: a nova indireta de Piqué para Shakira

Shakira e Gerard Piqué oficializaram a separação há pouco mais de um ano (após estarem juntos por quase 12) e, desde o anúncio, os lançamentos de músicas da colombianas têm sido interpretados como indiretas para o ex companheiro. Mas, depois de várias canções dedicadas a ele, é justo pensar que do outro lado está acontecendo o mesmo

Diante desse cenário, pode-se pensar que mesmo as declarações mais “inocentes” feitas por Piqué para se referir ao passado podem ter o objetivo de marcar a sua distância da colombiana e conseguir, ao mesmo tempo, que suas falas cheguem como indiretas a ela.

“Olhar para trás é de pouca utilidade”, diz Gerard Piqué

Em entrevista recente ao programa esportivo El Larguero do apresentador espanhol Manu Carreño, o ex-zagueiro do Barcelona deixou claro que é grato ao futebol, mas que na realidade não sente mais falta. O interessante do trecho é que, além de falar do esporte e de sua vida no clube, ele enfatizou essa fase toda, englobando-a no “passado”.

Essa situação fez com que internautas imediatamente relacionassem os comentários do empresário como uma indireta para Shakira, que obviamente faz parte desse passado.

“Você sente falta do futebol?”, questionou Manu Carreño a Piqué. “Zero”, respondeu o ex-zagueiro do Barcelona. “É besta, mas sincero. É uma fase da minha vida que já passou. Na hora, quando você toma a decisão de sair, você aceita, e eu sou muito frio com isso”, disse o ex-companheiro de Shakira sem hesitar.

“Olhar para trás é de pouca utilidade. Correu incrivelmente bem, muito melhor do que eu esperava. Sinto-me super orgulhoso de tudo o que vivi. Nem em sonho teria dado tão certo”, disse o agora namorado de Clara Chía, que continuou: “Mas ficar no passado e curtir todos os meus sucessos, acho que seria um erro, porque no final isso não te traz mais nada”.

Cada nova frase soa como uma indireta: “É uma fase que já passou, que acho que quando isso acontecer tem que aceitar e seguir em frente e precisamente com o Kosmos e com a Kings League estou entretido e é muito divertido”, disse ainda Piqué.

