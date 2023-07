‘Barbie’: Margot Robbie se superou em um vestido com espartilho e luvas de ópera em nova estreia

Reprodução Margot Robbie mais uma vez se superou com o look da estreia em Londres Foto: @instylemagazine (Instagram)

Nós já falamos por aqui, mas vale repetir: Margot Robbie está imparável na turnê de divulgação da Barbie.

Até agora, já reparamos seus sapatos Barbie exclusivos que ela usa em quase todos os eventos, que são o estilo peep-toe mules, além de termos mostrado todas as referências das bonecas Barbie para os looks icônicos que a atriz tem usado na turnê de lançamento do filme. Agora, devo dizer que Robbie se superou TUDO na estreia em Londres.

A intérprete da boneca Barbie usou um vestido de cetim personalizado da marca Vivienne Westwood com uma estola elegante, luvas de ópera, um broche de rosa e um colar e brinco de pérolas. Os famosos sapatos mules da marca Christian Louboutin completaram o look impecável.

Este visual faz referência à Barbie Enchanted Evening, lançada nos anos 60 e reeditada em 1996. Eu sei que foram muitos looks e referências, mas, para nós, Margot Robbie não poderia superar esse visual perfeito com nenhum outro.

Margot Robbie arriving at the #BarbieTheMovie premiere in London ✨ pic.twitter.com/2BZUNVkk81 — Letterboxd (@letterboxd) July 12, 2023

Depois de uma estreia super quase insuperável em Los Angeles na noite de domingo, o elenco de Barbie se reuniu novamente, desta vez aterrissando em Londres para a estreia do filme no Reino Unido. No vídeo abaixo, a Warner Bros conseguiu reunir o elenco todo e escreveu: “Da Barbie Land para Londres… O elenco de #BarbieTheMovie se reúne”

From Barbie Land to London… The cast of #BarbieTheMovie reunite 💗 pic.twitter.com/10Lr1DHYRR — Warner Bros. UK (@WarnerBrosUK) July 12, 2023

Falando à Sky News, durante a estreia europeia, Robbie, comentou porque o mundo na tela da Barbie é tão especial. “Realmente fazer algo inesperado, divertido, inteligente e bobo em uma escala tão grande, parece uma oportunidade única”, disse ela.

“Barbieland parece uma utopia feminina. Mas você, no final do filme, vê a falha nisso - quero dizer, uma hierarquia no poder de alguém não é necessariamente a melhor coisa. Mas é divertido, é muito bonito”, continuou a atriz.

Leia também: