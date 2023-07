Virginia Fonseca posta foto sem sutiã e fala sobre liberdade: “Meu coração sente LIBERDADE”

Nesta quarta-feira, 12 de julho, Virginia Fonseca mais uma vez “quebrou a internet” com uma nova publicação em sua conta do Insagram. A empresária, dona da marca WePink, esteve em Paris, na França, na última semana, para fazer o ensaio da nova campanha da marca.

Na publicação de hoje, a influenciadora aparece fazendo topless, em uma varanda típica de filmes parisienses, segurando um buquê de rosas com que cobre o peito e com os cabelos presos com os fios soltos, no fim de tarde.

Desta vez, a produção de sua maquiagem foi bem mais leve, deixando em evidência o brilho da “golden hour”, que é a hora de ouro do dia.

Na legenda da foto, Virginia escreveu “Mon coeur sent la LIBERTÉ”, que em português fica “Meu coração sente LIBERDADE”, remetendo à liberdade de ser livre e, possivelmente, um spoiler sobre o nome do novo produto que em breve lançará com a sua marca.

Em apenas uma hora que a publicação foi feita, a influenciadora já tem mais de 420 mil curtidas e milhares de comentários. “Que boneca linda”, comentou a sua sogra, Poliana Rocha. Enquanto o seu companheiro Zé Felipe, escreveu: “Lindaaaaaa te amoooooo”.

Além deles, fãs e seguidores encheram a loira de elogios: “Como se sente após tirar a foto mais linda da sua vida?”, “Perfeita” e “eita que é bonita em português e em francês”, foram alguns dos comentários.

No final de semana, Virginia já havia postado outra foto ousada em suas redes sociais, onde aparece na cama, sem roupa, apenas com acessórios e pouca maquiagem.

Na legenda, ela escreveu: “Cheguei Paris!! Bonjour”. A publicação tem mais de 1.600 curtidas e diversos comentários.

Leia também: