Vem bomba por aí? Shakira e Piqué fazem mudanças no acordo de guarda dos filhos

Shakira fez uma entrada espetacular na Semana de Moda de Paris e, mesmo arrasando com os seus looks e roubando olhares, é certo é que a artista colombiana chegou à França em meio a uma complicada negociação com o ex, Gerard Piqué, que envolve seus filhos Milan e Sasha.

Segundo a jornalista Lorena Vázquez, do podcast Mamarazzis do El Periódico de Catalunya, o cantora e o ex-jogador de futebol chegaram a mais uma negociação após a sua separação, sobre a hora e o local onde os filhos passarão as férias de verão.

“Matematicamente, por acordo, eles decidiram fazer diferente”, revelou a repórter do programa espanhol Y ahora Sónsoles. “E é que a cada 15 dias, (os filhos) terão a oportunidade de estar com o pai, depois de mais 15 dias com a mãe”, explicou Lorena.

Além disso, Vázquez anunciou que Shakira voltou a Barcelona esta semana para cumprir este novo acordo. “Por enquanto, Gerard Piqué está com seus filhos em Barcelona, depois de duas semanas eles estarão com Shakira novamente”, explicou.

“Será só este ano, a partir do ano que vem, se esse acordo não for alterado, 66% das férias de verão serão passadas com o pai. Este ano é um pouco especial porque é o primeiro ano que os filhos estão estudando em Miami e eles preferiram fazer assim”, esclareceu.

A negociação entre Shakira e Piqué é complicada

A jornalista garantiu que “a comunicação é fluida” entre Shakira e Piqué sobre a questão dos filhos, “mas sempre por meio de seus advogados”. “A negociação está sendo complicada, mas me dizem que a comunicação é fluida”, revelou.

A jornalista também enfatizou que Shakira foi para Paris depois de ter feito uma “parada em Barcelona” para deixar os filhos com Piqué. Segundo Vázquez, a viagem “passageira” da colombiana a Paris acontece depois de ela estar aparentemente em Barcelona, “embora ninguém a tenha visto e não ter ficado claro quanto tempo a cantora ficou em Barcelona”.

