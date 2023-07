“Posso dar aulas de crise entre casais”: Piqué faz piada de seu relacionamento com Shakira

Mais de um ano após o anúncio da separação de Shakira e Piqué, a polêmica separação continua ecoando no mundo do entretenimento. Há poucos dias, a colombiana estreou seu novo single Copa Vacía, em colaboração com Manuel Turizo, voltando a gerar especulações sobre as possíveis indiretas da letra da música para Piqué.

No entanto, também veio à tona um suposto acordo entre o ex-casal, que poderia indicar que não houve traição por parte do ex-jogador de futebol, já que ambos estavam livres para namorar outras pessoas, em um relacionamento aberto (relembre aqui).

Mas enquanto Gerard Piqué continua com sua vida na Espanha com sua atual namorada, Clara Chía Martí, ele voltou a se envolver em polêmica depois de zombar de seu relacionamento com Shakira.

Foi durante um encontro com os integrantes da Kings League, onde o ex-jogador do Barcelona conversou com o streamer DjMaRiiO e sua namorada e o influenciador Ibai Llanos, que aconteceu a gafe.

O casal se conectou à videochamada de cômodos diferentes, apesar de estarem na mesma casa, então Piqué perguntou se eles estavam se conectando de salas separadas e o streamer DjMaRiiO respondeu que sim, e brincou que eles estavam brigados e por isso não estavam na mesma sala.

O comentário provocou risos entre os presentes na live e Piqué não perdeu a oportunidade de fazer uma piada, sugerindo que poderia dar umas aulas para DjMaRiiO e sua namorada sobre como administrar crises de casal: “Se você quiser, eu te dou umas aulas sobre... ora, ora, vocês têm que administrar as crises a dois”, ironizou Piqué, referindo-se à polêmica sobre a separação com Shakira. Assista:

Ibai Llanos não se calou e fez um comentário irônico ao companheiro, aludindo à sua capacidade de lidar com as crises do casal: “Você é bom nisso”, respondeu o influenciador, ao que Piqué reagiu com uma risada.

