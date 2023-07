Vídeo: professora faz dancinhas com alunos e viraliza no TikTok ‘eu nunca mais faltaria aula’

Uma professora de inglês tem feito sucesso nas redes sociais, após viralizar com seus vídeos na sala de aula. O motivo? Cibelly Ferreira não só dá aulas da língua inglesa, mas também posta diversos vídeos fazendo passinhos do TikTok com seus alunos e alunas.

Os vídeos da educadora ultrapassam 7 milhões de visualizações na plataforma e ela já tem mais de 10 milhões de seguidores.

Cibelly aproveita a sala de aula para engajar nas redes sociais com as músicas que estão nas trends. Em seus vídeos, ela sempre conta com a participação dos alunos.

Além de diversas visualizações e curtidas, os conteúdos da professora de inglês são repletos de comentários - entre elogios e críticas.

“Eu nunca mais faltaria aula”, “Quero voltar a estudar...”, “Os meninos respeitam a professora e isso eu gostei muito de ver, da pra ver que existe carinho na sala de aula”, “quero estudar de novo vou pedir pra voltar tudo de novo” e “O povo julga , mais eu ia amar ter uma professora assim”, são alguns dos comentários elogiando a professora em seus vídeos.

Apesar do sucesso de visualizações e comentários em seus vídeos, há também alguns seguidores criticando a professora, dizendo que ela “não deveria ir para as aulas com essas roupas”. Além de outras críticas: “Eu tenho umas opiniões q assim eu tenho medo de expor”, “Vcs normalizam cada coisa... eu sempre tive amizade c meus professores, mas sala de aula era lugar de aula” e “Com micro saia dessa... que escola é essa os diretores não vê isso”.

Apesar das críticas, Cibelly continua viralizando com seus vídeos nas salas de aula e também, vídeos fora dela, em seus momentos de lazer.

Leia também: