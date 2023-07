Vídeo de Manoel Soares mostra como foi sua demissão da TV Globo: ‘Última vez’

Manoel Soares quebrou o silêncio envolvendo sua demissão da TV Globo e, segundo o ex-apresentador do Encontro, essa foi a última vez que ele usou o seu perfil oficial no Instagram para comentar sobre as polêmicas criadas nas redes sociais.

“Essa é a última vez que eu venho falar sobre este assunto com vocês. Por conta da minha saída da Globo, alguns perfis estão especulando as razões da minha saída e há algumas denúncias de que eu teria tratado mal algumas pessoas e teria andado de roupão nos corredores da emissora e por aí vai”, começou ele.

Fora da TV Globo, Manoel Soares reflete sobre boatos e diz que vai levar tudo para Justiça (Reprodução/@manoelsoares)

Em seguida, o ex-companheiro de Patrícia Poeta na TV Globo, ressaltou que pessoas acusadas de assédio são demitidas por justa causa. No vídeo, o famoso chega a mostrar o documento, enquanto conversa com os seus inúmeros seguidores.

“Se eu tivesse feito isso, eu teria sido demitido por justa causa, que é isso que acontece quando uma pessoa é acusada de assédio, como estão falando, e isso não aconteceu. Eu quero colocar aqui, a minha carta de desligamento da TV Globo. Está escrito sem justa causa”, comenta ele, que, até o momento, não tem um novo trabalho à vista.

O ex-comandante do “Encontro” lamentou especulações feitas nas redes sociais e disse que “é importante entender que difamação é crime” e lembrou que ao ler informações como as que estão sendo divulgadas é preciso “ver se tem provas daquilo que estão falando”.

Manoel Soares também publicou uma carta aberta no Instagram

Segundo o jornalista, sua saída da emissora foi feita em comum acordo e não envolveu nenhuma acusação envolvendo outros funcionários do canal: “Foi em comum acordo e reflete a nossa trajetória juntos, de respeito, profissionalismo e consulta de integridade. Chegou ao fim da melhor forma possível, com o pagamento integral do contrato e, não com justa causa, como era de se esperar em casos de conduta inadequada”, disse ele.

Manoel Soares também disse que as notícias sobre supostas denúncias envolvendo a sua saída da TV Globo, que alegam assédio e desrespeito por parte dele, são lamentáveis e devem ser levadas à justiça: “Com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público. É lamentável…Vamos acionar juridicamente todos que publicaram e replicaram essas mentiras para que respondam na justiça pelas suas palavras e ações”.

Pelo Instagram, Manoel Soares solta nota sobre polêmicas envolvendo a TV Globo (Reprodução/@manoelsoares)

