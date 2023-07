Morte encomendada no interior de São Paulo movimenta o Linha Direta de hoje

Chat line é o título do último Linha Direta de 2023 (Reprodução/Globo)

As polêmicas envolvendo os encontros virtuais, como o Chat line, não são tão recentes e o último episódio da nova temporada do Linha Direta, que será exibido nesta quinta-feira (06), vai mostrar isso ao levar ao ar um caso que aconteceu há 17 anos e ainda segue impune.

Até onde se sabe, Pedro Bial apresenta ao público o caso que começou com um encontro virtual nas antigas salas de bate-papo, onde Ricardo Luís Antunes da Silva e Anelize Matteoci Loperlogo se conheceram e passaram a se relacionar frequentemente.

Filha de um Desembargador já falecido, Anelize, tinha 24 anos, e, mesmo sendo formada em Direito, era estudante de Letras. Ela morava em São Carlos, no interior de São Paulo, com a mãe, a oficial de justiça aposentada, Maria Elizabeth Matteoci. Já Ricardo Antunes da Silva, tinha 32 anos, e era um motorista.

'Linha Direta', apresentado por Pedro Bial

A história de terror começou na madrugada de 4 de abril de 2006, quando ele foi sequestrado na cidade e levado até um canavial na área rural de São Carlos. Agredido fisicamente por três homens, o motorista foi queimado e atropelado e deixado muito ferido no local pelos agressores.

Mesmo nu e com queimaduras e marcas de violência pelo corpo, Ricardo conseguiu caminhar até a casa de um proprietário rural para pedir socorro, chegando à casa de Dagoberto Rossito, que o acolheu e o levou para a delegacia e foi encaminhado às pressas para a Santa Casa da cidade.

Linha Direta: Pedro Bial conversa com filha de vítima morta por causa de fake news (Reprodução/Globo)

Durante a investigação, Ricardo Antunes da Silva faleceu 42 dias depois de ser internado em estado grave. Com a morte do rapaz, o inquérito virou oficialmente um caso de homicídio e a motivação deste crime era bem diferente do que Anelize alegava.

Até hoje, mãe e filha estão foragidas e ainda não foram julgadas pelo assassinato de Ricardo Antunes da Silva. Enquanto Elizabeth e Anelize estiverem foragidas, o processo judicial continua suspenso, sem julgamento marcado.

