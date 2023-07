Preta Gil faz desabafo e revela momento difícil que vivenciou no tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil fez um novo desabafo e revelou un dos momento difícil que vivenciou no tratamento contra o câncer.

O desabafo foi compartilhada nas redes sociais nesta terça-feira.

Na postagem, ela comentou sobre a perda de cabelo durante o tratamento.

“Perdi muito cabelo, uns 70% dos fios. Eu quase raspei, mas antes tentei colocando o aplique pra ver se ficava bom e deu super certo!”, comentou.

Rapidamente, ela ganhou o apoio dos fãs: “Trabalhei em salão e vivenciei algumas mulheres raspar o cabelo, sei o quanto o cabelo significa para vocês, mas tenho certeza que sua beleza está alem do cabelo, sua força supera qualquer coisa e tenho certeza que vou te ver GIGANTE no Rock The Mountain”, escreveu um. Confira:

