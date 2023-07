Menina Alice, que viralizou em comercial ao lado de Fernanda Montenegro, fecha contrato como apresentadora na Globo

Alice, a pequena de três anos de idade, viralizou nas redes sociais durante a pandemia, haja vista sua habilidade em pronunciar palavras consideradas difíceis para sua faixa etária. Após chamar a atenção da web, mais tarde a menina chegou a estrelar um comercial de banco, ao lado da veterana Fernanda Montenegro. Já nesta terça-feira (4), a criança foi anunciada como mais uma integrante da Globo.

A menina foi anunciada para estrelar um quadro na emissora, presente no programa ‘Domingão com Huck’. Aos três anos de idade, Alice comandará o quadro ‘Pequenos Gênios’ na programação, a partir do próximo dia 9.

Morgana Secco, mãe da menina. celebrou a realização em uma publicação por meio de suas redes sociais, compartilhada no perfil de Luciano Huck.

“O nosso time do Domingão ganhou um reforço que vai explodir o ‘fofurômetro’. Bem-vinda, querida Alice. Você é incrível e a coisa mais fofa do mundo”, escreveu Luciano Huck na legenda da postagem.

“Quem pediu mais Alice na TV? A partir de domingo ela vai estar no Domingão apresentando o quadro Pequenos Gênios”, celebrou Morgana Secco, mãe de Alice.

Georgina Rodríguez assina com nova parceira e provoca reações na web

Georgina Rodríguez tem ganhado cada vez mais destaque no mundo da moda. Depois de cumprir sua agenda agitada no mês de maio, com a presença marcada no Festival de Cannes e no desfile na gala amfAr, ambos na França, a famosa agora firmou parceria com uma marca de grife.

A modelo, de 29 anos de idade, e parceira do craque Cristiano Ronaldo, de 38, foi escolhida como o rosto de uma marca de roupas e acessórios norte-americana, a Guess. Em suas redes, Georgina celebrou seu passo na profissão.

“Feliz por partilhar com todos vocês a minha nova campanha internacional com @guess @marciano Muito obrigado @paulmarciano e toda a equipe maravilhosa”, celebrou a famosa, compartilhando as primeiras imagens. Confira: