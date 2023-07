‘Lamentável’: Após sair da TV Globo, Manoel Soares reflete sobre acusações na web

Fora do Encontro e da TV Globo, Manoel Soares voltou às redes sociais para criticar as notícias envolvendo o fim de seu contrato com a emissora. Em uma nota, postada nos stories do Instagram, o jornalista falou em ação judicial e também lembrou que vivia nas ruas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Segundo o jornalista, sua saída da emissora foi feita em comum acordo e não envolveu nenhuma acusação envolvendo outros funcionários do canal: “Foi em comum acordo e reflete a nossa trajetória juntos, de respeito, profissionalismo e consulta de integridade. Chegou ao fim da melhor forma possível, com o pagamento integral do contrato e, não com justa causa, como era de se esperar em casos de conduta inadequada”, disse ele.

Pelo Instagram, Manoel Soares solta nota sobre polêmicas envolvendo a TV Globo (Reprodução/@manoelsoares)

Manoel Soares também disse que as notícias sobre supostas denúncias envolvendo a sua saída da TV Globo, que alegam assédio e desrespeito por parte dele, são lamentáveis e devem ser levadas à justiça: “Com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público. É lamentável…Vamos acionar juridicamente todos que publicaram e replicaram essas mentiras para que respondam na justiça pelas suas palavras e ações”.

Manoel Soares deixa o Encontro durante as férias de Patrícia Poeta (Reprodução/@manoelsoares)

Em seu depoimento, que estava apenas escrito, o ex-apresentador do Encontro com Patrícia Poeta também falou sobre racismo estrutural: “Não sou o primeiro e nem o último homem com minhas origens que vai ser alvo de ataques dessa forma. Há séculos usam a estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros. Já vi isso muitas vezes. Meu compromisso de vida é combater o racismo, a desigualdade e injustiças. Não poderia ser diferente agora”.

Por fim, Manoel lembrou de sua trajetória na TV Globo, onde também apresentou o É de Casa, e disse que tem “gratidão” por tudo que fez: Do ponto de vista pessoal, reafirmo minha gratidão ao Grupo Globo, que me permitiu sair das ruas de Porto Alegre e chegar aos lares de milhões de brasileiros para levar uma palavra de conforto e dignidade a tantas pessoas que raramente viram um igual em um espaço tão disputado”.

