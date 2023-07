Ney Matogrosso revela que a viúva de Gal Costa lhe impediu de dirigir o show da cantora

Por trás de uma linda história como um dos grandes nomes da MPB, Gal Costa, que faleceu em novembro passado, aos 77 anos, há uma história de abuso, assédio, golpes financeiros, afastamento de amigos e colegas de trabalho e dor. Em reportagem para a edição de julho da revista Piauí, o jornalista Thallys Braga revelou como foi a vida de Gal ao lado da viúva Wilma Petrillo, com quem esteve por trinta anos.

Para escrever o perfil da viúva de um dos ícones da MPB, Thales conversou com 13 pessoas, entre elas, seis ex-funcionários de Gal, o irmão Guto Burgos e mais seis amigos, entre eles, Ney Matogrosso.

Além de revelar que a relação entre as duas era repleta de assédios e abusos, e contar que Gal Costa chegou quase à falência por causa de Wilma, o jornalista da Piauí expôs alguns depoimentos de quem também sofreu abusos da viúva de Gal.

Em conversa com o produtor Rodrigo Bruggemann, responsável pela organização dos shows da turnê Recanto, com músicas escritas por Caetano Veloso, nas cidades do Sul do país, o produtor disse que Gal não participava em shows de outros artistas, porque Wilma “provavelmente nem deixava os convites chegarem até ela”.

E foi exatamente o que aconteceu com Ney Matogrosso, que contou sobre o dia em que encontrou Gal no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O cantor lembra que na ocasião, Gal perguntou a ele: “Você não gosta mais de mim?”, deixando-o surpreso. “Nós fomos muito íntimos, era uma delícia me encontrar com a Gal. Falávamos de sacanagem, dávamos beijinhos, vivíamos toda aquela loucura que só quem viveu nos anos 70 sabe”, lembrou o cantor à Piauí.

E continuou: “Diante de uma pergunta como aquela, eu só pude responder: ‘Como eu não gosto de você, Gal? Eu te amo.’ Daí ela me disse: ‘Então por que você recusou as duas vezes que eu te pedi para me dirigir no palco?’”.

Ney Matogrosso seguiu dizendo que havia recebido apenas um convite para dirigir o show de Gal e que, claramente, aceitou na hora, mas que Petrillo ligou para ele dizendo que não havia mais tempo para ele dirigir o show de sua companheira. “Ela foi tão definitiva com a resposta negativa que eu preferi nem questionar a decisão”, contou o cantor.

O artista enfatizou ainda durante a entrevista que ainda no aeroporto, ele contou a história para Gal, sem dizer quem havia cancelado o convite para que ele dirigisse seu show. Lembrando que Gal ainda perguntou se a pessoa que ligou começava com W e ele não quis responder. Mas, ao se abraçarem para dizer tchau no aeroporto, Gal falou para ele: “Eu sei que foi ela”.

