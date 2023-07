“Até sempre”: Ana Maria Braga e convidada prestam homenagem a Zé Celso e caem no choro

O programa Mais Você desta quinta-feira, 6 de junho, não começou com a animação de sempre da apresentadora Ana Maria Braga e seu parceiro de estúdio Louro Mané. Mas, falando sobre a notícia recém chegada da morte do dramaturgo de 86 anos, Dramaturgo Zé Celso morre aos 86 anos, em SP.

Zé Celso estava internado em estado grave após um incêndio que aconteceu em seu apartamento, em São Paulo, no bairro Paraíso, e não aguentou as queimadura, tendo falecido na manhã desta quinta-feira. Por isso, a apresentadora iniciou o matinal lamentando a morte do querido dramaturgo.

“É com grande pesar que a gente recebeu agora de manhã a notícia da morte do Zé Celso Martinez”, anunciou Ana Maria, com um olhar marejado de emoção. Ainda repercutindo a morte do dramaturgo, Ana recebeu o amigo de profissão Cesar Tralli, que deu mais detalhes sobre a morte e enterro de Zé.

Depois, a apresentadora apresentou um depoimento emocionante da atriz global, que está no ar em ‘Terra e Paixão’, Leona Cavalli. A atriz, além de falar sobre a importância de Zé Celso para a dramaturgia, relembrou o encontro que teve com ele e seu marido, há um mês atrás.

Q bonito e forte o depoimento da Leona Cavalli sobre o Zé Celso no #MaisVocê !

No casamento dele com Marcelo mês passado, ela se despediu do Marcelo com um "Até breve". Qdo foi dizer o mesmo pro Zé, ele a interrompeu e disse: "Até sempre" 😢🖤 — DINHO (@dinhomartins) July 6, 2023

“A última vez que estive com ele foi há pouco tempo, no casamento dele com o Marcelo Drummond”, relembrou Leona, que continuou: “Ao me despedir de seu companheiro, eu disse um ‘até breve’, mas, quando fui me despedir de Zé, ele me interrompeu dizendo ‘até sempre’. E é esse ‘até sempre’ que eu vou guardar para sempre no meu coração. Até sempre, Zé”, contou, bastante emocionada.

Tanto Ana Maria, quanto Leona estavam em lágrimas pela morte de Zé. E, a apresentadora do matinal enviou uma mensagem para o marido do falecido dramaturgo: “Meus sentimentos para o Marcelo Drummond, que você se recupere logo”.

