Além da coroação: agora o rei Charles é o orgulhoso proprietário de uma praia de nudismo; entenda

O rei Charles, de 74 anos, não só acaba de celebrar mais uma coroação, desta vez, na Escócia. Mas, acaba de ser noticiado de que ele agora é o orgulhoso dono de uma praia de nudismo.

A praia de nudismo em questão fica em Fraisthorpe, East Yorkshire, onde o banho nu era permitido até uma proibição em 1994. Mas, aparentemente, agora o aluguel da praia foi devolvido ao Crown Estate (que é de propriedade do rei Charles), e, segundo o jornal britânico The Sun, “a orientação em nome do rei” disse que a nudez “não é expressamente permitida”, mas também “não é proibida”.

Ou, como disse o próprio jornal: “O rei suspendeu a proibição de nudistas exibirem seus orbes e cetros em uma de suas praias”. Curioso pensar nisso, pois em todas as aparições do monarca em praias, ele foi visto de terno e gravata.

O The Sun também conversou com vários banhistas (ou nudistas), e um deles disse ao jornal que “pessoas sensatas como o rei Charles percebem que não há nada de errado com a simples nudez pública. Nunca deveria ter havido uma proibição em primeiro lugar porque cães e naturistas não são um e o mesmo”.

De qualquer forma, outro banhista da praia de nudismo acrescentou que “os verdadeiros naturalistas são pessoas sensatas que adotam uma abordagem pragmática das situações. Estamos sempre atentos ao potencial de perturbar os outros”.

O naturismo é legal no Reino Unido, a menos que cause “alarme, assédio ou angústia”, segundo o jronal britânico.

O Crown Estate, dono de metade das praias do Reino Unido, proibiu a nudez em Holkham, Norfolk, em 2013, após reclamações sobre suingues.

