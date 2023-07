Kate Middleton revela a idade ‘secreta’ depois que jovem fã pergunta quantos anos ela tem

Na última semana, a princesa de Gales, de 41 anos, visitou o recém-renovado museu infantil Young V&A em Londres, onde visitou as novas galerias, reuniu-se com membros da equipe e conversou com um grupo de alunos da escola primária local. E, de acordo com o The Daily Mail, uma das crianças perguntou quantos anos ela tinha e ela respondeu brincando com sua idade ‘ultra secreta’: “Tenho 41 anos. Shhh ... não conte a ninguém”.

A princesa também contou ao grupo um pouco sobre seus filhos, o príncipe George (9), a princesa Charlotte (8) e o príncipe Louis (5). Ela disse: “Minha filha Charlotte está indo para o quarto ano agora. E então George está no quinto ano e Louis está na creche”.

A princesa, que é a primeira patrocinadora do V&A, foi recebida com sorrisos e abraços pelos alunos da Globe Primary School durante sua visita ao museu. E no Twitter, a página oficial da escola compartilhou fotos do momento emocionante. Eles tuitaram: “Grandes abraços das crianças do Globe para a princesa de Gales na prévia de nosso maravilhoso museu local, o Young V&A”.

Big hugs from Globe children to the Princess of Wales at the preview of our wonderful local museum, the Young V&A. ❤️ pic.twitter.com/uBdqIHbJbX — Globe Primary School (@GlobeSchool) June 28, 2023

A equipe do museu trabalhou em estreita colaboração com os alunos locais para redesenhar partes do espaço, segundo o The Daily Mail. E agora, o instituto abriga três novas galerias chamadas Play, Imagine e Design. São cerca de 2.000 peças expostas, entre brinquedos e esculturas, e servem para inspirar a criatividade.

O envolvimento da realeza com o museu não surpreende, dada sua missão contínua de priorizar o desenvolvimento da primeira infância. De fato, há apenas algumas semanas, a princesa lançou uma nova Força-Tarefa para a Primeira Infância, onde pretende olhar para a infância “holisticamente”.

Em um comunicado, a princesa Kate disse, sobre o trabalho: “Desde a gravidez até os cinco anos de idade, nossos cérebros se desenvolvem em um ritmo incrível, mais rápido do que em qualquer outra idade. Durante esse período, estabelecemos as bases e os blocos de construção para a vida. É quando aprendemos compreender a nós mesmos, entender os outros e aprender sobre o mundo em que vivemos”, segundo a Vanity Fair.

Ela acrescentou: “No entanto, não se trata apenas de apoiar as crianças nos primeiros anos de vida. Trata-se também de construir comunidades saudáveis nas quais elas possam crescer. Porque o desenvolvimento saudável de nossas crianças depende de adultos saudáveis. Portanto, é por isso que todos têm um papel a desempenhar”.

Leia também: