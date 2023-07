Kate Middleton repete look e homenageia Lady Di e a rainha Elizabeth em 2ª coroação de Charles

Mais uma vez, Kate Middleton está nos lembrando que ela é a favor de reciclar suas melhores roupas - e prestar uma doce homenagem enquanto faz isso.

Nesta quarta-feira, 5 de junho, a princesa de Gales surpreendeu toda de azul enquanto participava do Serviço Nacional de Ação de Graças e Dedicação do Rei Charles e da Rainha Camilla na Escócia (a coroação do rei Charles na Escócia).

A princesa chegou à Catedral de St. Giles com um vestido casaco azul royal com gola de veludo da Catherine Walker & Co. Ela complementou o visual com uma bolsa combinando, salto azul e um fascinator. Mas há algumas coisas sobre essa roupa deslumbrante que chamarama atenção.

A princesa Catherine incluiu doces homenagens não a um, mas a dois membros da família real. Ela vestiu uma gargantilha de pérola japonesa com um fecho de diamante que pertencia a falecida rainha Elizabeth. E prestou homenagem à princesa Diana também, mãe do deu marido, o príncipe William, usando um par de brincos de pérola e uma pulseira de pérolas que pertenciam a ela.

Além disso, se você olhar de perto, poderá reconhecer que o vestido azul é uma roupa real que ela usou no passeio da igreja de Páscoa em abril. Para a ocasião, ela exibiu o vestido/casaco com uma bolsa combinando, uma versão azul de um chapéu da Lock & Co. e seus saltos de camurça Gianvito 105.

Esse mesmo casaco já havia sido usado por Kate Middleton para o Commonwealth Day Service em março de 2022. Ela completou o visual com um chapéu azul e salto de camurça azul marinho e carregava uma bolsa preta para combinar com o príncipe William.

