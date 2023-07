“Achava que o dinheiro era infinito”, explica Luccas Neto sobre início da fama

Luccas Neto já teve vários personagens na internet, mas a postura jovem e engraçada é a que está rendendo bons frutos ao youtuber.

Irmão de Felipe Neto, Luccas se dedica à criação de conteúdo para o público infantil e estreia seu primeiro filme nos cinemas hoje (6). ‘Os Aventureiros: a origem’ reúne os personagens de suas criações na internet e que se encontram nas telonas para uma nova história.

O youtuber já tem produções em streamings, mas explica que é sua primeira vez em telas grandes.

“É o primeiro trabalho numa tela gigante, já estávamos acostumados a trabalhar em outros formatos na internet e no streaming. Fico curioso agora com a reação das pessoas. Tenho sentido falta no cinema brasileiro de um produto para a família e as crianças. Quis levantar um pouco do mercado para gerar emprego e trazer um filme que consiga se pagar. Esperei cinco anos para lançar este longa, por exemplo”, explica Lucas ao ‘Extra’.

O rapaz de 31 anos interpreta um adolescente de 16 na produção e comenta que gostaria de ser um pouco do Aventureiro Azul, nome do personagem.

“O Luccas do filme é o personagem dos sonhos. É tudo o que eu gostaria de ter sido. Curte aventura, é amigo de todo mundo e fala o que pensa. Eu era muito tímido, tinha até medo de falar com as pessoas. Tento mostrar para o público que dá para se espelhar nele.”

Sobre a carreira no Youtube, Luccas lembra o início de carreira e a mudanças de postura ao longo dos anos.

“[...] Vi o potencial para criar grandes marcas infantis e precisava de qualidade. Em 2019, pegamos três prédios de 3 mil m², construímos os estúdios e profissionalizamos a empresa. Tem uma equipe enorme por trás. Comecei a investir muito dinheiro. Graças a Deus, uma das melhores estratégias que fiz foi não colocar a vida financeira da empresa apenas em uma plataforma (o Youtube). Hoje, a maior receita vem dos filmes. Pensando tudo isso, senti que cresci também pessoalmente.”

Contudo, o crescimento causou alguns problemas financeiros na vida do criador, que se deslumbrava com o tanto de dinheiro que ganhava.

“Eu ia para a Disney a cada dois meses e ficava 15 dias. Comprava muita coisa inútil, que não precisava. [...] Comprei uma vez uma cadeira de massagem por R$ 35 mil e que nunca usei. Vendi para um amigo por R$ 8 mil.”

Para o jovem, a paternidade foi algo positivo e trouxe controle financeiro.

“Antes de ter filho, via o dinheiro lá, achava que tudo era infinito. Quando comecei a desejar uma família, passei a colocar o pé no freio. E hoje, administro tudo, não perco de vista os investimentos, porque é uma responsabilidade minha com o patrimônio das crianças. Então, fica tudo bem cuidadinho.”